''Dall'innovazione oggi vogliamo che ci aiuti a vivere meglio sotto ogni aspetto''. E anche se la crisi ci mostra come la tecnologia stia facendo grandi passi in questo senso, secondo Abbuonandi sono ancora molte le cose da fare: ''Innanzitutto regolare il processo di scambio fra innovatori, laboratori di ricerca, universit√† e aziende'', un processo complesso che non pu√≤ essere affidato al caso. ''Il tempo √® il bene pi√Ļ prezioso che abbiamo, l'emergenza ce l'ha mostrato chiaramente - continua l'esperta, che ha creato un'azienda di consulenza per inventori e che da sempre studia in che modo mettere l'innovazione al servizio del Paese -. Dobbiamo favorire e sistematizzare il contatto fra idee e aziende creando intorno a questo un vero e proprio sistema produttivo. E se qualcosa questa crisi ci sta insegnando √® la necessit√† che le aziende tradizionali inizino ad usare le startup. Le aziende innovative ci sono, costruiscono e sono pronte a mettersi al servizio del Paese: non favorire questo contatto significa sprecare un patrimonio inquantificabile''.



Seguici:



E, secondo Abbuonandi, c'è molto da imparare anche da come le startup gestiscono il proprio business, un insegnamento che può andare a beneficio delle aziende tradizionali: ''Intanto ora stiamo assistendo a un processo di digitalizzazione forzata, lo smartworking obbligato sta portando milioni di lavoratori e migliaia di aziende a formarsi su strumenti digitali che potranno rappresentare una risorsa quando questa emergenza sarà passata'' e, conclude l'esperta: ''Non sorprenderebbe scoprire che le aziende, una volta finita la tempesta, cominciassero a investire non solo per ripianare i bilanci e tornare al modello pre-crisi, ma per sviluppare nuovi modelli e definire nuovi confini della tecnologia. Sarebbe la lezione migliore da imparare da tutto quello che sta accadendo''.









Copyright © 2009-2020 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154 Se l'articolo ti √® piaciuto, condividilo con gli amici e colleghi next