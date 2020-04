Da un lato, Cerved impiegherà il suo ampio patrimonio di informazioni per valutare l'efficacia delle misure di sostegno alle PMI. Dall'altra, utilizzerà i big data per individuare i potenziali beneficiari delle misure di finanza agevolata e accompagnarli a ottenere i finanziamenti. Il Decreto ''Cura Italia'' prevede infatti misure straordinarie a supporto del sistema economico e del tessuto imprenditoriale italiano e proprio in questi giorni il Governo ha stabilito ulteriori interventi per permettere alle PMI di rifornirsi di liquidità , tra cui innalzare al 100% le garanzie pubbliche per i prestiti di una certa entità e ampliare la platea dei beneficiari. Strumenti che si aggiungono alle molte altre opzioni normalmente disponibili.

''Ogni anno enti europei, nazionali e locali stanziano fondi per l'imprenditoria, ma per le realtà più piccole e meno strutturate non è facile districarsi nel dedalo di opportunità , nella burocrazia, nella complessità degli incartamenti'', conclude Mignanelli. ''Per questo mettiamo a disposizione Cerved FinLine, società specializzata che grazie alla profilatura del panorama imprenditoriale italiano permessa dal nostro database e alle competenze dei professionisti del Gruppo può guidare ogni azienda a individuare velocemente i bandi più adatti e ottenere i finanziamenti che le permetteranno di crescere, ammodernarsi, diventare più competitiva''.

Seguici:











Copyright © 2009-2020 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154 Se l'articolo ti è piaciuto, condividilo con gli amici e colleghi next