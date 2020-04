Internet ha retto il lockdown, ma gli operatori dovranno cambiare il business model

E come avete fatto a reggere l'urto?

Per fortuna internet è stata pensata originariamente per essere molto resiliente, ma tutti gli operatori sono dovuti correre ai ripari, potenziando gli apparati dei data center, le fibre ottiche e i ponti radio che portano in giro la banda e ripetitori e le antenne, visto che noi portiamo internet in questa maniera. Ci si può immaginare la situazione di short di alcuni apparecchiature, perché comunque alcuni componenti arrivano dalla Cina, quindi da un paese che era bloccato in quarantena e Wuhan è il fulcro per il il silicio. Come se non bastasse, c'è stato un blocco delle dogane e quindi le merci rallentavano a circolare. Infine, tutte le problematiche della circolazione delle persone all'interno del territorio. Per fortuna è uscito tempestivamente il decreto Cura Italia, con l'articolo 82 che ha sancito il fatto che gli operatori di telecomunicazioni sono una considerati una filiera fondamentale del Paese e quindi abbiamo potuto far spostare le nostre persone sul campo per sistemare i vari problemi o semplicemente poter fare manutenzione.



Quindi tutto bene, no?

Il dramma, tra virgolette, è che in Italia internet si paga flat e quindi sostanzialmente gli operatori si sono visti aumentare in maniera immediata i costi, perché con quel traffico bisogna investire per fare funzionare tutto al meglio, ma con gli stessi ricavi. Per l'amor di Dio, noi siamo sicuramente estremamente più fortunati rispetto ad altre filiere come il turismo o ristoranti e bar che si sono visti azzerare il fatturato da un giorno all'altro, noi il fatturato non l'abbiamo azzerato, ma abbiamo avuto un'esplosione dei costi per mantenere una qualità decente della rete. In una notte è cambiato proprio il modello di business e, oltretutto, in Italia, e so di dire una cosa sgradevole ma che è bene che si sappia, i costi della connettività sono fra i più bassi in Europa. Una connessione fissa nel nostro Paese vede un imponibile sui 16-17 euro al mese, cioè mezzo caffè al giorno per una connessione che ormai diventata un servizio assolutamente basilare e al centro di choi lavora o vuole semplicemente divertirsi, per studiare, per comprare e via di seguito. Paradossalmente, qualsiasi famiglia spende molto di più in servizi in abbonamento mensile che si appoggia sulla connessione che la connessione stessa. In Germania, Svizzera o Regno Unito, una connessione costa 40-50 euro al mese. Da qui si capisce quanto sia difficile far quadrare i conti.



Ma vi vediamo particolarmente attivi.

Come tutti gli operatori ci siamo rimboccati le maniche e stiamo potenziando laddove è possibile. Certo, sarebbe bello avere qualche intervento anche del governo. Per esempio, abbiamo chiesto di avere più risorse a livello di frequenze perché noi possiamo impegnarci a raddoppiare gli investimenti e inserire nuove macchine per gestire il traffico, ma c'è bisogno che il ministero rilasci agli operatori nuove frequenze radio in modo da aumentare la capacità di banda disponibile, le cosiddette corsie autostradali di internet. Internet è nata intrinsecamente ridondata ed è molto resiliente, ma è chiaro che ci sono dei rallentamenti. Nonostante tutto, la rete non si è spenta ed è stata la prova dei fatti più concreta che potevamo avere che è stata pensata veramente bene.



Come manager, cosa ha imparato da questa situazione?

Abbiamo tutti quanti sottovalutato il problema e ci ha colti impreparati. La lezione che ci portiamo a casa, come azienda, è quella di preparare delle procedure per gestire le emergenze. Abbiamo sempre ragionato in termini di emergenze informatiche, tanto che il nostro centro dati è ridondato e distribuito su più città in modo da avere un disaster recovery per qualsiasi evenienza. Abbiamo anche il disaster recovery per gli uffici, quindi se un ufficio diventasse inagibile ci sposteremmo in un altro e tutti i collegamenti internet sono ridondati. Ma per tutto il resto non abbiamo mai pensato a una come gestire un'emergenza come questa. Siamo abituati a pensare che quando c'è un'emergenza, questa impatta su una serie di cose, come un terremoto che rende inagibile una sede, una ruspa che sradica mega fasci di fibre ottiche. Ora abbiamo affrontato una serie di problematiche che si sono verificate tutte insieme, cioè il virus ha creato tutta una sommatoria di emergenze che erano fuori da ogni ragionevole previsione. Ci siamo trovati con persone bloccate a casa, merci bloccate in giro, un aumento del traffico e l'impossibilità di intervenire sulle macchine. Dal nostro punto di vista, le nuove procedure di crisis management e di gestione delle crisi dovranno essere molto più allargate per pensare che possa accadere qualcosa che riesca ad impattare contemporaneamente su vari aspetti, perché la novità è stata la contemporaneità di una serie di blocchi eterogenei tra loro.