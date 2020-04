E che questa sia una strategia vincente lo dimostra il fatto che i carichi già pronti per esser spediti in vari Paesi sono stati istantaneamente destinati agli USA. Addirittura c'è stato un aereo che già carico per partire verso la Francia, ha preso la via per Washington.

Questa situazione dimostra come l'aver sviluppato supply chain globali basate solo sul valore, cioè si produce dove costa meno, può portare improvvisamente a scoprire che interi continenti dipendano per le forniture da una sola regione. Se questa va in crisi o c'è un picco internazionale di domanda, tutto va in crisi. E comincia la guerra.

Ovviamente, c'è chi come al solito sfrutta la situazione in modo politico. Daimler ha dichiarato che non può riaprire le fabbriche di auto in Germania perché mancano le componenti delle aziende italiane in lockdown per coronavirus. E' parzialmente vero, visto che in questo momento il mercato è a dir poco fermo e nessuno pensa di cambiare l'auto, ma è un modo per addossare davanti alla loro opinione pubblica la colpa agli italiani di uno stop che ci sarebbe stato comunque. Anche questa è una azione tipica tedesca, per cui loro sono efficienti e gli altri fannulloni.



In un mondo di fornitura globale aver delocalizzato, se non azzerato la produzione interna, di molti prodotti può quindi avere conseguenze catastrofiche. E anche effetti collaterali, come la guerra per accaparrarsi le mascherine.

Quando tutto questo sarà finito, se avremo imparato la lezione, dovremo riconsiderare quali siano effettivamente i settori strategici per il nostro Paese. Seguendo solo la logica del risparmio, dei tagli e del profitto, sono state fatte troppe privatizzazioni, delocalizzazioni e si è rinunciato a produrre ciò che realmente serve alla popolazione in caso di necessità.

Come delle banali mascherine dal costo di pochi centesimi che oggi vengono vendute sui mercati internazionali a peso d'oro. Ovviamente al miglior acquirente.

Non vogliamo pensare a cosa accadrebbe in caso di mancanza di beni per l'alimentazione, come il grano o l'acqua.



Claudio Gandolfo