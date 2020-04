Far ripartire il business in Italia ma senza dimenticarsi delle startup

La reattività del Governo con il Decreto Cura Italia del 16 marzo '20 ci ha portato ad esempio ad una misura interessante, quale gli incentivi legati proprio alla produzione di dispositivi di protezione individuale. La gestione di questi incentivi è affidata a Invitalia, l'Agenzia Italiana per lo sviluppo: 50 M?, sportello aperto lo scorso 26 marzo '20, ore 12:00. Grazie a un iter istruttorio piuttosto snello, solo nelle prime 24 ore sono state 340 le aziende che hanno presentato domanda. Questo a conferma che le potenzialità sul territorio ci sono e se danno linfa finanziaria, ancora di più.

Ci sono altri esempi da citare, di iniziative locali che vanno a integrare i decreti governativi. Il Bando a fondo perduto della Regione Lombardia legato ai ''Piani aziendali di smartworking'' attivati nel contesto sempre del COVID-19. Oppure al Bando della Regione Piemonte R. 34/04 quale finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto per lo sviluppo delle imprese e l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi.



Ma non dobbiamo fermarci alla situazione contingente, pur così complessa e di forte impatto sui bilanci consolidati. Qui possiamo, anzi dobbiamo spaziare e guardare alla Commissione Europea. Il 2020 è un anno di transizione per certi versi tra H2020 e Horizon Europe. C'è uno strumento che sta raccogliendo l'interesse di diverse Venture Capital, culle di startup promettenti, ed è lo EIC Accelerator.

Evoluzione dello SME Instrument, EIC Accelerator introduce un blended finance, tra Grant e equity, opzionale molto promettente. E' uno strumento dedicato alle PMI for profit e startup innovative con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle idee brillanti, idee che si differenziano radicalmente rispetto a prodotti, servizi o modelli di business esistenti, che portino un alto rischio e abbiano un elevato potenziale di crescita sui mercati internazionali (scale-up).



EIC focalizza e promuove ricercatori e innovatori in grado di sviluppare innovazioni dirompenti che possano creare nuovi mercati e promuovere nuovi posti di lavoro, crescita e prosperità in Europa. Vincoli di ''non bancabilità'', ovvero ''The mobility to attrack sufficient funding, due to the high-risk level or a market failure'', oltre che di assoluta scalabilità del business sono fondamentali. Un TRL almeno di 6, ulteriore vincolo imprescindibile. La novità rispetto al precedente strumento SME? L'opzionale Blended equity fino a 15M di euro, a completamento di un Grant fino al 70% del programma totale (fino a 2,5M di euro). Questo è un esempio concreto di finanziabilità potenziale, e accessibile.

La sostanza è che gli strumenti ci sono, messi a disposizione da organizzazioni differenti, su base locale, nazionale e sovranazionale. E oggi come non mai, è necessaria la capacità di guardarsi attorno per identificare le possibili opportunità, perché da esse può dipendere il futuro di queste nuove realtà. Servono competenze, apertura mentale, sguardo internazionale e la capacità di affidarsi a chi può offrire una guida sicura in questi momenti di incertezza.



E allora ripartiremo, e le startup saranno al nostro fianco con la loro carica di innovazione.

Katiuscia Terrazzani, Managing Director, Ayming Italia