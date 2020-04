Smartworking: come deve comunicare un manager?

2. Coscienziosità: si concentra sui fatti e sui dettagli, tralasciando un po' la visione d'insieme. È tipicamente avverso al conflitto risultando spesso assertivo nella propria area di specializzazione.

3. Stabilità: apprezza focalizzarsi su persone e relazioni. Di solito infatti è un buon ascoltatore tanto da essere generalmente più propenso a considerare i bisogni altrui.

4. Influenza: è una persona energica, che parla velocemente e ama raccontare e raccontarsi agli altri. Apprezza parlare di nuove idee e intuizioni e predilige la comunicazione verbale.

''Il momento ci richiede e ci permette di esprimere responsabilità nel superare questa fase - commenta Musumeci - dandoci, al contempo, l'opportunità di rivedere il nostro modo di essere, in primis, e di lavorare. Conoscere lo stile relazionale e comunicativo, proprio e altrui, aiuta i manager in queste settimane (e anche in futuro) non solo a coinvolgere le persone, ma anche a prevenire lo stress da lavoro per coloro che, ad esempio, potrebbero faticare a gestire l'equilibrio vita-lavoro, o che potrebbero soffrire maggiormente un senso di isolamento o le nuove, e spesso improvvise, dinamiche relazionali e modalità di lavoro''.



Ogni persona manifesta una preferenza di stile comunicativa, compito del suo interlocutore, in questo caso del manager, è di individuare questa preferenza e adattare a questa il proprio stile comunicativo e anche i medium (tecnologici) da utilizzare. Nel dettaglio,

- Dominanza: preferiscono aggiornamenti regolari e veloci, sia scritti sia orali. Chiedete loro che cosa potete fare per aiutarli a portare a termine i risultati.

- Coscienziosità: necessitano di aggiornamenti dettagliati e di materiale al di là degli allineamenti effettuati (anche se de visu). Assicuratevi quindi che abbiano a disposizione più informazioni possibili per svolgere le attività che avete loro assegnato.

- Stabilità: apprezzano un piano strutturato e periodico di aggiornamenti, in stile ''face to face''. Dedicate loro del tempo e mostrate interesse su come stanno organizzando il lavoro e sul tipo di supporto necessitano dagli altri membri del team.



- Influenza: apprezzano effettuare call e video call per interagire il più possibile. Date loro il tempo di parlare delle loro attività e dei progetti: devono avere lo spazio per esprimere verbalmente le loro idee.

''La comunicazione in un contesto virtuale, come quello che stiamo vivendo, assume un peso specifico maggiore'', conclude Musumeci. ''La mancanza di altre componenti, come ad esempio il linguaggio del corpo e la mimica facciale, richiedono di porre maggior attenzione e di rapportarci con ognuno in modo personalizzato. Quando si è identificato lo stile comunicativo preferito di una persona è più facile esplorare come, in qualità di suo manager, sia possibile modulare il proprio stile di comunicazione per avere il miglior impatto. Ciò significa riuscire a definire come sarà meglio comunicare (e anche con quale strumento) e relazionarsi con i propri colleghi o collaboratori, anche e soprattutto da remoto''.