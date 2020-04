Un mercato interessante, ma non semplice da raggiungere.

Il nostro è un segmento di mercato che normalmente non viene seguito dal comparto assicurativo tradizionale, ci rivolgiamo alle fasce sociali medie e medio basse, che sono però comunque interessate a questo genere di prodotti. Riusciamo a distribuire questi prodotti grazie a un fortissimo l'utilizzo della tecnologia e abbiamo sviluppato, nella logica di seguire la totalità del processo dal primo contatto alla preventivazione e alla consulenza fino all'acquisto e alla vendita, un sistema che possa essere economicamente sostenibile.

Può farci qualche esempio?

Siamo partiti con un prodotto tipicamente da padre di famiglia, che ha dei figli e, facendo gli scongiuri del caso, vuole avere la certezza che se capitasse qualcosa, i figli avranno i soldi necessari per terminare gli studi: la polizza ''Caso morte''. Questo tipo di prodotto assicurativo esiste da sempre, ma noi l'abbiamo ridisegnato completamente, per esempio semplificandone le condizioni e aumentando l'efficacia dal punto di vista dell'evento sinistro. Copre anche il decesso causato dal coronavirus, ed è studiato per essere venduto online, quindi è di semplice comprensione sia per i costi sia per i vantaggi. Nel nostro processo di creazione, abbiamo pensato a semplificare tutto e dematerializzato il contratto. Non c'è nessun tipo di scambio di carta con chi sottoscrive, non viene richiesta nessuna firma e non vengono richieste visite mediche: tutto in autocertificazione, basta inserire i propri dati attraverso il nostro sito web e il contratto è completato in soli quattro minuti.



Qual è il vostro vantaggio competitivo?

Siamo gli unici a offrire questo genere di opportunit√† in Italia e lo possiamo fare grazie a un uso molto massiccio della tecnologia. Abbiamo realizzato una piattaforma insurtech che gestisce il processo di relazione con il cliente, raccogliendo dati e modificandolo in base ai comportamenti degli utenti. Diventa cos√¨ un potente strumento di segmentazione del mercato, che ci permette di entrare in contatto con le persone che hanno determinati bisogni con l'offerta pi√Ļ corretta. Noi siamo anche gli unici in Italia che approcciano strategicamente i clienti attraverso Facebook, utilizzando il social media per creare il funnell di vendita e lo preferiamo all'utilizzo della pubblicit√† sui motori di ricerca, √® un lavoro fatto di connessioni e legami, non solo advertising.