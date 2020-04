Oggi più che mai il nostro impegno per la sicurezza energetica del Paese va di pari passo con l'impegno sociale. Attraverso SNAM e la nostra Fondazione SNAM, abbiamo deciso di donare 20 milioni di euro per contribuire a combattere l'emergenza. Lavoriamo in stretta collaborazione con la Protezione Civile e con il commissario straordinario Domenico Arcuri. Grazie alla nostra rete di rapporti siamo riusciti a procurare 625 ventilatori polmonari e 4,5 milioni di mascherine tra India e Cina. Abbiamo acquistato e donato direttamente i ventilatori e 600mila mascherine e aiuteremo a fare arrivare in Italia le altre, anche in virtù di una lettera di intenti che abbiamo firmato con la struttura del commissario straordinario. Parallelamente supportiamo numerose onlus e realtà del Terzo settore che stanno aiutando il Paese a combattere l'epidemia. Continueremo a mettere le nostre risorse e le nostre competenze al servizio del Paese e siamo orgogliosi di poter dare un contributo concreto agli operatori sanitari e al loro straordinario lavoro per superare tutti insieme questo momento di difficoltà .



E se pensiamo alla ripartenza di questo Paese?

Snam si occupa di infrastrutture energetiche. Le infrastrutture possono avere un ruolo centrale nella fase di ripartenza dell'Italia.

-



''Wake Up Innovators | RESTART Special Edition nasce proprio con l'intento di parlare di quello che verrà post emergenza Covid-19'', ha concluso Kratchmarova. ''Parliamo di futuro, ma lo facciamo, come da tradizione in Connexia, in modo molto concreto: dati alla mano, con analisi e opportunità concrete. Siamo partiti con Marco Alverà di SNAM, che colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta per l'incredibile messaggio di speranza regalatoci. Giovedì 9 proseguiremo con Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum, altra realtà core del tessuto economico italiano e, ancora una volta, tra le prime a essere scese in campo con aiuti concreti per fronteggiare nell'immediato l'emergenza sanitaria in atto. E non è un caso: nella scelta degli interlocutori, lato aziende, Connexia ha optato per i campioni di solidarietà '' .



Utilissima, in tal senso, è stata la data-app lanciata proprio dall'agenzia meneghina con l'obiettivo di mettere a sistema tutte le donazioni fatte dalle società italiane dall'inizio dell'epidemia, sfociata poi in pandemia (clicca per le donazioni).

La data application è stata ideata - e anche questo non è un caso - da Italo Marconi, Chief Innovation Officer di Connexia e 'papà ' di Wake Up Innovators, il format dedicato all'innovazione inaugurato ai primi del 2019 e che dà il nome anche all'attuale RESTART Special Edition''.