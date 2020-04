Occorre ora dire basta a trucchi e dati truccati. I dati sui pazienti con COVID-19 sono reali come quelli delle emissioni delle loro auto prima del dieselgate. Le loro due principali banche sono le più a rischio di tutta l'eurozona. Hanno 9 milioni di minijobs e problemi con i soggetti immigrati più gravi dei nostri.

A questo punto, visto che non vogliono capire, sarebbe il caso di ricordare loro che già non hanno pagato i debiti della prima e della seconda guerra mondiale, dimezzati da vari accordi, l'ultimo nel 1953. In quei casi erano loro a chiedere solidarietà e aiuto, perché non riuscivano a risollevarsi dalla crisi.

Per noi debito non significa peccato (in tedesco si dicono entrambi ''schuld''), e quindi abbiamo dato la nostra cooperazione.

In questo caso basterebbe per affrontare in modo adeguato la crisi che la BCE assumesse per intero il ruolo di banca centrale, garantendo i titoli di stato dei singoli Paesi, e consentendo - cosa che accade adesso in tutto il mondo - la monetizzazione del debito. Ovviamente, questa mossa libererebbe dal giogo della Commissione EU a trazione tedesca gli stati, che non avrebbero problemi a creare nuovo debito (sterilizzato dalla BCE) e rispondere alle esigenze dei cittadini. Ovviamente da Berlino con i suoi Paesi satellite è arrivato un bel ''nein''.



Va bene, ce ne ricorderemo presto. Anche se stavolta stanno usando altri mezzi per i loro fini, che sono sempre gli stessi: predatori. La vicenda della Grecia insegna.

Come capita da secoli, chi abita nelle terre del Nord amerebbe conquistare per viverci quelle del Sud. Vuoi mettere il nostro sole, il mare, la terra fertile. E questa volta vogliono anche a titolo definitivo i nostri risparmi, le nostre case, le infrastrutture e le aziende. Occorrerà ricordar loro che l'Italia non è la Grecia.

Corsi e ricorsi storici, diceva Vico. Ma ricordiamoci che anche Macchiavelli era italiano.

Claudio Gandolfo