Vaccino anti COVID-19: quanto manca?

Procedura autorizzativa. Raccolti tutti i dati preclinici e clinici necessari, l'azienda è pronta a presentare la domanda di AIC. Trattandosi di un vaccino contro una malattia virale, la procedura da seguire sarà quella ?centralizzata', coordinata dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e volta al rilascio di un'AIC valida in tutta l'Unione europea e lo Spazio economico europeo. La procedura centralizzata può durare fino a 210 giorni, salvo interruzioni (dette clock-stop).

''Possiamo stimare che l'approvazione di un vaccino contro il coronavirus richiederà almeno quindici-diciotto mesi. È difficile prevedere la disponibilità commerciale di tale vaccino in Europa prima dell'estate 2021'', dichiara Marco de Morpurgo - Partner e Global Co-Chair Life Sciences Sector, DLA Piper. ''Tale tempistica, che appare irragionevole di fronte all'emergenza che stiamo vivendo in tutta Europa, è giustificata dall'esigenza di salvaguardia della salute pubblica, a tutela dalla quale è posto lo stesso procedimento regolatorio per l'approvazione dei farmaci. La prima direttiva europea sui medicinali (Direttiva 65/65/CEE) fu adottata a seguito della tragedia del talidomide, un farmaco ampiamente utilizzato negli anni '50 nella terapia delle nausee mattutine delle donne in gravidanza che causò la nascita di migliaia di neonati con gravi malformazioni congenite degli arti. Anche di fronte a un'emergenza come quella attuale, è quindi fondamentale garantire che non sia compressa la tutela della salute pubblica così come garantita dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, nel dettaglio, dal processo autorizzativo dei farmaci previsto dalla legge''.



Le facilitazioni

La normativa europea prevede comunque alcune importanti facilitazioni che rendono l'accesso di un nuovo farmaco al mercato più veloce, specie in casi di necessità o urgenza.

In primo luogo, l'EMA (Agenzia europea per i medicinali) offre un servizio di consulenza scientifica (scientific advice) per supportare l'approvazione di nuovi farmaci, che può rivelarsi utile nella minimizzazione dei tempi di approvazione. Per far fronte all'emergenza, l'Agenzia ha previsto che le imprese impegnate nello sviluppo di un vaccino contro il COVID-19 potranno richiedere questo servizio gratuitamente. Inoltre, l'EMA dispone del programma PRIME (PRIority MEdicines), finalizzato anch'esso ad anticipare il coinvogimento dell'autorità regolatoria durante i processi di sviluppo di un farmaco rivolto a esigenze mediche insoddisfatte, e di un programma di valutazione accelerata, che riduce i tempi di approvazione da 210 a 150 giorni. Infine, nel caso di farmaci indicati per malattie potenzialmente letali o da utilizzare in situazioni di emergenza, è prevista la possibilità di ottenere un'AIC ''condizionata'', inizialmente valida per un anno, che viene concessa laddove il beneficio della disponibilità immediata del farmaco giustifichi la sua autorizzazione.



Vi è la possibilità per i pazienti di ricevere un vaccino che si trovi in una fase avanzata di sviluppo, seppure prima della sua approvazione. La normativa europea prevede, infatti, la possibilità di amministrare un farmaco non autorizzato su base ''compassionevole'' a gruppi di pazienti affetti da una malattia potenzialmente letale per la quale non vi sia una valida alternativa terapeutica, a determinate condizioni, o su base ?nominativa' per singoli pazienti su richiesta e sotto responsabilità di un medico.

''Sebbene il sistema di incentivi regolatori possa senz'altro accelerare l'approvazione di un vaccino contro il COVID-19, la strada è ancora lunga. Resta quindi fondamentale prestare attenzione alle misure contenitive dei governi e alla disponibilità di farmaci sintomatici e antivirali, alcuni dei quali (come il tocilizumab e il tocilizumab ) sono ora in fase di sperimentazione per il trattamento del COVID-19'', conclude de Morpurgo.