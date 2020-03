I pessimi dati economici cinesi anticipano quelli italiani?

Da Pechino segnalano a febbraio -13,5% della produzione industriale e -20,5% del commercio al dettaglio. I nostri come potranno esser migliori?

I dati che escono dalle varie istituzioni sui numeri fondamentali per l'economia sono paragonabili allo specchio retrovisore. Ad oggi, quelli pubblicati riguardano al massimo il periodo di gennaio e solo per l'inflazione c'è il dato di febbraio.

I problemi arriveranno dai prossimi e in Europa l'Italia sarà il primo Paese a vederli. Non va dimenticato che il primo paziente si è scoperto il 21 febbraio, anche se alcuni comparti, turismo in testa, avevano già evidenziato forti cali, specialmente di arrivi dalla Cina.

E proprio alla Cina dobbiamo guardare per capire cosa ci potrebbe aspettare, anche perché in quel Paese il virus ha colpito almeno un mese prima che arrivasse qui.