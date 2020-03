2 - Garantire alle comunità l'accesso all'acqua potabile

Entro il 2050, la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere i 9,7 miliardi di persone, e la domanda globale di acqua dovrebbe aumentare dal 20% al 30%, principalmente a causa della crescente richiesta nel settore industriale e domestico. Attualmente oltre due miliardi di persone vivono in zone ad alto stress idrico e quasi la metà della popolazione mondiale - circa quattro miliardi di persone - soffre di grave carenza idrica per almeno un mese all'anno. L'agroalimentare e gli agricoltori, le centrali termoelettriche, i produttori di tessuti e di abbigliamento, aziende di lavorazione della carne, i produttori di bevande, industrie minerarie e automobilistiche sono alcuni dei settori che richiedono acqua in abbondanza e sicura, ma il modo in cui le aziende trattano tali risorse è sempre più sotto esame. Oggi più che mai, ci si aspetta che le aziende proteggano le risorse idriche, prevengano l'inquinamento e riducano il loro consumo attraverso le moderne pratiche di gestione dell'acqua. Rivedere i modelli di approvvigionamento idrico esistenti può portare benefici alle comunità locali e ridurre lo stress idrico in alcune aree. La crescita della popolazione e i cambiamenti climatici che portano a una crescita dei fenomeni meteorologici gravi non fanno che aumentare la dinamica della siccità . Pertanto, i governi, la società e le aziende dovrebbero cooperare per affrontare questa sfida.



3 - Proteggere la biodiversità e le risorse limitate

Oceani pieni di rifiuti plastici, estinzione di specie e grave degrado del terreno a causa di tempeste, siccità o crescente industrializzazione, come dimostrato dall'abbattimento della foresta amazzonica, sono solo alcuni degli esempi più evidenti del deterioramento del pianeta. Le pratiche di consumo sostenibile possono rallentare la futura perdita di biodiversità . In risposta, un numero crescente di aziende sta adottando le cosiddette strategie di ''economia circolare'' con l'obiettivo di non permettere più che i prodotti diventino rifiuti dopo il loro utilizzo. Essi vengono invece reintrodotti nel ciclo produttivo come materie prime secondarie. Tali prodotti vanno dagli avanzi di cibo ai materiali da costruzione provenienti da pneumatici di scarto. Molte aziende di beni di consumo lanciano programmi di ritiro e riciclo o impiegano i materiali usati per un utilizzo che va oltre i propri prodotti.



4 - Prevenire le violazioni dei diritti umani nelle supply chain

Lo sfruttamento umano può assumere molte forme nell'ambiente aziendale - lavoro forzato, lavoro minorile o standard di lavoro insufficienti - e può essere difficile da rilevare nelle supply chain globali di oggi. Si stima che circa 40 milioni di persone siano intrappolate nella moderna schiavitù a livello globale. Industrie come il tessile, l'alimentazione e l'agricoltura, l'elettronica, lo sport, l'edilizia o l'ospitalità sono state collegate alla schiavitù moderna, sebbene tutti i settori siano vulnerabili. Una maggiore applicazione dei diritti umani e la responsabilizzazione dei manager relativamente alla trasparenza delle supply chain sta guadagnando terreno. Le aziende che non prendono le misure appropriate per eliminare lo sfruttamento umano dalle loro catene di fornitura potrebbero dover affrontare cause da parte degli azionisti, più richieste di risarcimento per amministratori e funzionari (D&O) e rischi reputazionali.



5 - Le questioni di governance continuano a richiedere una ''business diligence''

Le aziende e i loro amministratori sono sempre più sotto pressione per mantenere una solida governance aziendale, in quanto un sempre maggior numero di investitori, nel valutare una società , si attengono agli standard ESG. Negli ultimi anni si è molto parlato di cattiva condotta aziendale come la corruzione, l'inadeguata gestione della privacy dei dati, la cattiva gestione finanziaria e il riciclaggio di denaro sporco. Disporre di strutture istituzionali inclusive per il dialogo e la cooperazione tra più parti interessate è essenziale per garantire la giusta governance e ''compliance diligence''. Buona ''governance'' significa riferirsi a sistemi che consentono e garantiscono responsabilità , trasparenza, legittimità , partecipazione pubblica, giustizia ed efficienza.