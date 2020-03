Coronavirus: per le imprese italiane fatturati in calo fino a 650 miliardi di euro

Lo scenario pessimistico

Nel caso di durata prolungata dell'emergenza, la caduta dei ricavi delle imprese nell'anno in corso sarebbe molto consistente: -17,8%, pari a una perdita di 470 miliardi rispetto a uno scenario senza epidemia, in base al quale i ricavi sarebbero aumentati dell'1,7%. Nel 2021 si prevede un ''rimbalzo'' che farà aumentare i ricavi del 17,5%: non abbastanza per recuperare i livelli del 2019 e in perdita di altri 172 miliardi rispetto alla stima tendenziale.

I settori più colpiti sarebbero sostanzialmente gli stessi individuati nello scenario base, ma con impatti in alcuni casi drammatici: gli alberghi perderebbero nel 2020 quasi tre quarti dei propri ricavi, le agenzie di viaggi e le strutture extra-alberghiere quasi due terzi, l'automotive e i trasporti circa la metà.

In uno scenario così estremo, per alcuni settori anticiclici - come l'eCommerce, la distribuzione alimentare moderna, la farmaceutica e gli apparecchi medicali - le previsioni sono addirittura più positive che nello scenario base: nel caso del commercio elettronico, i ricavi crescerebbero del 55%.



L'analisi regionale

Nello scenario migliore, tutte le regioni recupereranno nel 2021 il fatturato perso nel 2020, anche se Basilicata e Piemonte subiranno le conseguenze più pesanti nell'anno in corso, a causa dell'andamento del settore automotive. Nello scenario peggiore, invece, nessuna regione sarà in grado nel 2021 di tornare ai livelli di fatturato pre-Covid-19. Per sei di esse - Basilicata, Abruzzo, Sardegna, Piemonte, Valle d'Aosta e Lazio - nel 2020 i ricavi scenderanno di oltre il 20%, nel resto d'Italia del 15% circa.