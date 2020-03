Liverpool: boom di entrate commerciali nella stagione 2018-19

Anche l'attività di vendita al dettaglio di Liverpool ha registrato una stagione da record, con una accelerazione che ha superato un milione di fan nei negozi LFC ufficiali.

I piani di espansione internazionale del club sono cresciuti con un nuovo partner retail annunciato in Malesia, un negozio aperto in Thailandia e nuovi canali di vendita su Amazon negli Stati Uniti, in Canada e in Germania. Ordini in eCommerce sono stati spediti in oltre 190 Paesi in tutto il mondo.

Digitalmente, i follower dei social media globali del club sono aumentati del 26% a quasi 70 milioni. Il canale YouTube ufficiale di LFC ha raggiunto 2,5 milioni di abbonati ed è il club più seguito in Premier League. Anche Twitter è aumentato dell'11% a 13,5 milioni di follwer e ha raggiunto 59 milioni di engagement totali durante la stagione 2018-19, 6 milioni in più rispetto a qualsiasi altro club della Premier League.









Copyright © 2009-2020 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154 Se l'articolo ti è piaciuto, condividilo con gli amici e colleghi