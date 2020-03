Protagonismo digitale

L'assunto dell'autore è semplice: le imprese, per articolazione, dimensione, penetrazione e rilevanza devono farsi carico di comunicare al meglio quanto facciano, soprattutto alla luce dei valori che caratterizzano le schiere di stakeholders con le quali interagiscono.

Proprio l'avvento delle piattaforme social ha bilanciato il piano di contatto con la pubblica opinione, sempre più attenta a come nei fatti siano tradotti dall'impresa e dai sui manager gli impegni assunti. Come dire: non di solo business ma di valori l'impresa vive. E per essere credibile, i suoi top manager, a s calare i loro riporti, debbono agire in coerenza.

In questo l'immagine social dei CEO è essenziale. Come governarla, implementarla e proteggerla affinché il singolo non infetti il tutto?

Il testo ripercorre in modo strutturato e lineare il mondo della comunicazione e il ruolo crescente che va assumendo la reputazione. Cos'è, come si deve implementare, secondo quali logiche e con quali strumenti.