La situazione del digitale ai tempi del Coronavirus - Punto e a capo

Il fatto che nessuno abbia messo in preventivo questa evenienza fa parte della carenza culturale sul digitale, ma come sempre gli italiani si ingegnano e imparano in fretta e con i gruppi di WhatsApp, Skype e via di seguito si è tamponata la situazione per poi porre riparo.

La sicurezza, invece, è un aspetto che in questi casi di emergenza viene trascurato, ma a cui si deve dedicare il prossimo sforzo. Passare i dati aziendali via mail non sarebbe stato consentito in altre circostanze, figuriamoci l'uso di dispositivi personali per gestire dati sensibili magari per la privacy.

Passata la prima ondata, sarà utile pensare a sistemi efficienti di sicurezza, al fine di non mettere a rischio il business delle aziende. Troppo spesso ci si dimentica che molti dati sono sensibili e che in mani sbagliate possono generare danni, soprattutto se si tratta di elementi protetti dal copyright come è caso tipico di molto Made in Italy.



Ora che si è scoperto il digitale come abilitatore di business anche senza andare in ufficio, sarà difficile tornare indietro. Cambieranno gli uffici, cambieranno le aziende, cambieranno i processi.

Forse è l'unico lato positivo di questa epidemia maledetta, dobbiamo sforzarci di pensare in positivo.