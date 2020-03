PMI: il giusto approccio alla security inizia dai dispositivi dei dipendenti

Arioli (dynabook): le piccole imprese devono implementare misure di protezione a livello di rete. Ciò richiede un approccio multi-layered, che integri sia l'hardware sia il software

Complice anche l'epidemia di Coronavirus, stiamo attraversando la rivoluzione dello smartworking e le piccole imprese sono alla guida di questo processo. Sono sempre di più le PMI che scelgono di non avere un ufficio tradizionale e consentono ai propri dipendenti di lavorare da casa, da spazi di co-working, bar o persino sui mezzi pubblici. In effetti, una ricerca di IDC ha rivelato che il 60% delle PMI in tutto il mondo adotterà un sistema di supporto per i professionisti in smartworking entro la fine del 2021. Il mobile working e l'accesso remoto ai sistemi tramite dispositivi BYOD offrono grandi vantaggi alle piccole imprese che dispongono di un budget limitato per un ufficio fisico. Tuttavia, questa modalità di lavoro abilita nuovi potenziali canali di attacco e presenta nuove sfide per la gestione dei dispositivi.