I manager sono la chiave per l'adozione dello smartworking

Poche e semplici Best practice

''Che sia smart working o telelavoro: lavorare da casa può portare a dei vantaggi indiscutibili in termini di ottimizzazione dei cosiddetti tempi morti, come gli spostamenti casa-ufficio, ma sempre di una giornata di lavoro si tratta'', prosegue Caporale.

Precisione e onestà prima di tutto. Qualsiasi sia il canale di comunicazione prescelto, mail aziendale o servizio di messaggistica istantanea, è doveroso essere sempre reperibili per coordinarsi con i colleghi e avvisare eventuali momenti di lontananza dal PC. Computer che, proprio come in ufficio, deve essere dedicato solo all'attività lavorativa e tenuto alla giusta distanza da terzi, anche quando si tratta di membri della famiglia, per un tema di cybersecurity oltre che di professionalità.

Puntualità e rispetto delle scadenze non devono venire meno: le riunioni possono diventare teleconferenze, che sarebbe bene svolgere in stanze separate da altre persone, senza dimenticare la qualità della connessione internet, che deve essere la migliore possibile per non avere poi ripercussioni sull'esito del meeting online. A chi coordina il team di lavoro spetta anche l'importante compito di evitare forme di alienazione: giusto prevedere momenti per fare il punto della situazione a metà mattinata e metà pomeriggio.



E non dimenticare che si tratta di una normale giornata di lavoro. Non passarla in toto davanti allo schermo: la pausa caffè, una boccata d'aria, sgranchirsi dopo ore seduti sono pratiche che non vanno affatto trascurate.

''Adottare lo smartworking richiede una relazione di fiducia tra il datore di lavoro e il dipendente'', conclude Caporale. ''E allo stesso tempo anche responsabilità da parte dello smart worker, non solo dell'azienda che deve adempiere a una serie di obblighi previsti dalla normativa. In questo processo che necessita di una riorganizzazione interna a livello anche culturale e tecnologico, riteniamo fondamentale anche il ruolo del manager. I manager e i middle-manager, con i quali noi ci relazioniamo nella nostra attività di ricerca e selezione, possono contribuire al processo di riorganizzazione interna ma anche in una fase successiva di implementazione e facilitazione del lavoro smart: agevolando un modello organizzativo basato sui risultati, aiutando i collaboratori nel time management e nell'autogestione, dimostrando apertura mentale e capacità di adattamento e rafforzando quindi una cultura di fiducia necessaria per la gestione flessibile''.