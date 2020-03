L'edizione di quest'anno, che punta a superare gli eccellenti risultati del 2019 (5.746 visitatori registrati, 227 speaker e 98 espositori), prevede un palinsesto unico nel panorama italiano:

- 100 workshop dedicati;

- 300 tra speaker e analisti esperti;

- 100 prestigiosi espositori.

ITForum 2020, nella nuova formula La Città del Trading, offrirà come sempre la possibilità ai partecipanti di conoscere le soluzioni migliori di investimento, le più aggiornate tecniche di trading, le strategie più efficaci e le overview di mercato, il tutto messo a disposizione degli appassionati del settore per generare competenze e opportunità di nuovi business. Sarà sempre più centrale, inoltre, il focus sulla Finanza Personale che affiancherà le tematiche del trading, digital finance, crypto asset, consulenza e investimenti.

Numerosi gli ospiti di rilievo, tra i quali alcuni nomi di richiamo internazionale, che presenteranno a ITForum 2020 un programma con un'offerta formativa ampia e dai temi fortemente innovativi, erogata su 8 sale non stop per due giornate, oltre all'immancabile didattica di qualità svolta presso gli espositori, con i più noti attori del mercato italiano.



Seguici:



Nella serata precedente, martedì 16 giugno, la felliniana cornice del Grand Hotel di Rimini ospiterà la 4° edizione dei FinTechAge Awards, i premi attribuiti da BFCmedia ai player italiani del settore dei servizi finanziari che maggiormente si sono distinti nel corso dell'anno per l'innovazione al servizio degli utenti.









Copyright © 2009-2020 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154 Se l'articolo ti è piaciuto, condividilo con gli amici e colleghi next