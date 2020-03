Per il resto del mondo, specialmente gli Usa, sembra troppo prematuro azzardare delle ipotesi e occorrerà ancora qualche settimana per capire se il contagio diventerà epidemico o riuscirà ad essere circoscritto, anche se ci aspettiamo crescita zero nel 2020. Verrà evitata la recessione solo grazie alla forza della domanda proveniente dal mercato interno e all'indipendenza conquistata in campo energetico e alimentare.

I danni per l'economia italiana ed europea sono invece incalcolabili.

Trovandoci di fronte ad un classico cigno nero per i mercati (nessuno all'inizio dell'anno si aspettava una possibile recessione causata da un'epidemia globale), possiamo affermare che il fattore tempo sarà cruciale nel trovare soluzioni idonee a chiudere l'emergenza sanitaria e le sue conseguenze economiche: entro un mese al massimo dobbiamo essere in grado di localizzare e circoscrivere il virus per avere delle ragionevoli probabilità di isolarlo e limitare un ulteriore contagio come sta invece avvenendo ora. Se si fallirà questo primo obiettivo, il rischio recessivo si potrebbe concretizzare con il rischio di vedere nemmeno una ripresa a U ma ad L (che è lo scenario peggiore) o quasi.



Il problema riguarda soprattutto le imprese che, se non riusciranno a riprendere la produzione o le consegne ai clienti esteri entro le prossime tre settimane, rischiano di perdere irrimediabilmente gli ordini già acquisiti. E' per questo che ora gli allentamenti monetari servono ma solo come palliativo mentre è indispensabile che i governi europei intervengano con delle misure di politica fiscale straordinarie in grado di evitare chiusure e fallimenti a catena.

Per quanto riguarda le strategie di investimento che adottiamo in questo momento, occorre soppesare molto bene i titoli che si inseriscono in portafoglio tenendo sempre presente che l'orizzonte temporale di un investimento deve essere medio lungo. Nella selezione attuale dei titoli, non si può ignorare la volatilità e noi abbiamo già identificato alcuni livelli sui quali tornare ad accumulare.



Il Nasdaq, anche se correggesse del 20% rispetto ai livelli attuali, rimarrebbe comunque in un trend rialzista di lungo periodo. Non si può fare lo stesso discorso per l'S&P500 ma questo ci interessa di meno perché siamo convinti che nei prossimi dieci anni saranno soprattutto i titoli tecnologici a trainare le Borse.

Carlo De Luca, Responsabile Gestioni patrimoniali, Gamma Capital Markets