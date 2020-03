Immobiliare logistico: nel secondo semestre 2019 +10,2% nella locazione dal 2014

Il dato, tuttavia, non va letto in chiave negativa, in quanto tale tendenza sottolinea il crescente interesse da parte degli investitori che sempre più guardano all'asset logistico come buona opportunità di investimento. I rendimenti infatti sono contratti tanto più è alta la domanda di spazi e ad oggi la Lombardia, nello specifico Milano, si conferma location strategica per la logistica.

A confermare l'attrattività di Milano, anche l'indice Italy2Invest di Nomisma, l'innovativo strumento informativo che fornisce una valutazione dell'attrattività dei territori italiani e che trova spazio anche in questa edizione del Borsino.

L'indice Italy2Invest di Nomisma premia infatti Milano come la provincia più attrattiva di Italia (valore dello score 72,7 su 100).

Focalizzandoci sull'Italia, in generale, un altro fattore di grande appeal è la bassa penetrazione dell'e-commerce sul territorio nazionale, che rende il Bel Paese una piazza interessante per gli sviluppi dei prossimi anni, in cui la crescita dell'e-commerce eserciterà una forte propulsione alla logistica.



Questo il sentiment emerso dalla Survey ''Logistica e E-commerce'', pubblicata nell'edizione H2 2019 del Borsino Immobiliare della Logistica, un questionario dedicato ai player del settore per comprendere la loro visione a proposito del futuro del settore in relazione alla diffusione dell'e-commerce.

Dallo studio è emerso che la maggioranza degli operatori logistici si aspetta magazzini più grandi, con una maggiore altezza sotto trave e numerose ribalte.

Questo, in generale, il layout che dovrebbe avere un magazzino a supporto dell'eCommerce.

Per quanto riguarda la location, l'83% degli intervistati afferma che la distanza ottimale tra i vari hub logistici, in grado di massimizzare i guadagni e minimizzare i costi, dovrebbe essere inferiore ai 10 km.

''Il mercato immobiliare logistico italiano si attesta in ottima salute, sia in termini di investimenti, che di assorbimento degli spazi'', dichiara Andrea Faini, CEO di World Capital. ''Negli ultimi 5 anni il comparto è cresciuto molto, confermandosi un mercato dal grande potenziale e in linea con le performance internazionali''.