Energy Way è in evoluzione, ma cosa accadrà in futuro?

Abbiamo piani di espansione molto ambiziosi, apriremo uffici a Milano e in Israele nel corso dell'anno. In Israele l'impegno √® sulla depurazione delle acque ed √® un impegno molto coinvolgente. Stiamo organizzando un'Academy per formare i nostri esperti, perch√© fino ad oggi abbiamo realizzato progetti che possiamo definire sartoriali, ma ora √® necessario industrializzare il tutto per rendere pi√Ļ facile approcciare le aziende clienti.

Come vedi l'evoluzione dei dati?

In questo momento vedo con interesse il diffondersi dell'Internet of Things (IoT), perché ci saranno dati diretti raccolti in maniera precisa e non dati esogeni, spesso pubblici, come accade oggi. E' in corso anche un passaggio culturale importante, perché si sta passando dai dati come strutture a se stanti a dati che possono essere correlati, quindi si raccolgono dati diversi rispetto al passato, una focalizzazione sugli stessi. Si tratta di cercare le correlazioni deboli tra i dati, le relazioni indirette che possono impattare sugli algoritmi di intelligenza artificiale in modo significativo. Si cercano dati nuovi e si scoprono che certi dati che si consideravano affidabili non lo erano. Stiamo guardando alla superficie di un nuovo modo di apprendere ed è questo che amo di questa esperienza: poter andare a fondo, scoprire nuovi territori.









Copyright © 2009-2020 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154 Se l'articolo ti √® piaciuto, condividilo con gli amici e colleghi