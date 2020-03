Auro Palomba (Community): aziende testimonial del sistema-Paese che funziona

L'altra cosa che è accaduta nei giorni scorsi è che è sembrato che il coronavirus fosse nato qui, quando invece si tratta chiaramente di un problema europeo; infatti gli altri paesi con qualche settimana di ritardo stanno ripercorrendo il nostro percorso, purtroppo con gli stessi errori, forse nell'errata convinzione che siccome gli italiani sono un po? pasticcioni loro possono fare meglio.





Dopo la diagnosi passiamo alla terapia: come ne usciamo?





Per qualsiasi crisi, nel momento in cui c'è non si può quasi fare nulla. Quello che oggi noi possiamo fare, che i politici possono fare, è far vedere che hanno la situazione sotto controllo.

E spiegare all'infinito che non si tratta di un tema di persone che potranno venire a mancare - che ci sono e purtroppo ci saranno sicuramente, quello che bisogna fare è spiegare in modo convincente che si ha il controllo della situazione e che le misure prese sono un atto di profonda responsabilità nei confronti degli italiani.



E poi che c'è bisogno di un piano di aiuto europeo perché non è un caso italiano, anzi è mondiale, visto che sta cominciando anche negli Stati Uniti.

Dopo bisognerà sicuramente fare un piano di comunicazione del Paese. Un piano grande, enorme. Pensiamo che fino a tre settimane fa Milano era considerata una delle città più ''cool'' del mondo e adesso è deserta. Bisognerà quindi fare un grandissimo piano di comunicazione e di orgoglio del Paese, per il turismo e per le aziende italiane.

A livello di imprese cosa si può fare fin da subito?





Le aziende italiane devono aiutare il Paese a dimostrare che il nostro sistema è un sistema efficiente e che funziona. Questo sarà tanto più facile quanto la crisi durerà poco. Nel senso che se si tratta di una cosa di uno o due mesi, va bene. Se invece dovesse essere una questione che dura sei mesi o un anno, diventa tutto, tutto molto più complesso.