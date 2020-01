Usa il mouse, frecce o sfoglia se touch numero di 22/01/2020 Sport Business

Nike e Liverpool firmano l'accordo per il kit di abbigliamento, ma la chiave sono le royalty Dal campionato 2020-21 il contratto avrà una tariffa base di 30 milioni di sterline, a cui aggiungere una forte percentuale per il licencing

Dopo una lunga disputa con New Balance, il Liverpool (LFC) dovrebbe avere finalmente firmato l'accordo che vedrà la Nike come fornitore ufficiale di kit sportivi a partire dalla stagione 2020-21. Il contratto dovrebbe avere una tariffa base di 30 milioni di sterline (35,3 milioni di euro) a stagione, come riportato da alcuni media.

La partnership pluriennale, che inizia il primo giugno 2020, vedrà la Nike produrre e fornire abbigliamento da gioco, da allenamento e da viaggio per i campioni d'Europa per le sue squadre maschili, femminili e giovanili, oltre allo staff tecnico e alla Liverpool FC Foundation.

L'accordo arriva dopo che il Liverpool ha vinto un procedimento giudiziario nei confronti dell'attuale fornitore, la New Balance, che aveva rivendicato i diritti corrispondenti all'offerta della Nike.

L'accordo base da 30 milioni di sterline non è molto più alto rispetto all'attuale cifra di New Balance di 25 milioni all'anno, ma è comunque un importante incremento, visto che prevede l'aumento delle royalty sulle vendite.

L'Echo Liverpool ha riferito che al club verranno pagate le royalty del 20% sulle vendite nette, ma ciò lascerebbe comunque il Liverpool ben al di sotto degli 80 milioni di sterline all'anno stimati dal quotidiano Daily Mail e da altri.

Secondo gli esperti del settore, un fatturato netto di circa 100 milioni all'anno sarebbe una stima minima sicura per un club d'élite come il Liverpool, che porterebbe il valore minimo fino a circa 50 milioni all'anno.

Una cifra di 80 milioni di sterline all'anno, tuttavia, sembrerebbe irrealistica a breve termine, nonostante la convinzione tra molti nel calcio che la categoria del calcio con licenza sia immatura, soprattutto se confrontata con la NFL e la NBA.

Una fonte dell'azienda ha affermato che le dimensioni del business autorizzato anche per i club d'élite sono ancora guidate dal mercato interno e dall'Europa.

"Né adidas né Nike hanno fatto breccia negli Stati Uniti o in Cina con l'attività su licenza dal calcio e per il Liverpool fare grandi profitti da questo accordo è fondamentale. La supply chain è il problema chiave per Nike e adidas, motivo per cui Fanatics e Amazon stanno prendendo una grande fetta di torta".

La fonte è anche scettica sul fatto che il Liverpool possa replicare la domanda creata dalla gamma su misura della Nike - utilizzando il sotto-brand Jordan - per il club Ligue 1 Paris St Germain.

"L'incremento dipende molto dalla crescita e dalla diversificazione della gamma e non sono sicuro che l'operazione PSG/Jordan sia credibile con LFC o che il Liverpool possa competere sul fattore cool con altri club, un'area con cui i club del Regno Unito lottano, in generale, contro l'élite europea".



La pirateria è un problema anche in Cina, secondo un'altra fonte, che ha aggiunto: "Gli accordi di licenza di utilizzo del marchio sono noti per pretese eccessive perché sono costruiti attorno a garanzie e royalties minime. Ci possono essere enormi variazioni nei rendimenti a seconda del successo, delle dimensioni degli intervalli e della distribuzione globale".

Le limitazioni a breve termine sui probabili pagamenti delle royalties del Liverpool fanno sì che l'accordo di 75 milioni di sterline all'anno del Manchester United con l'adidas rimarrà probabilmente il più grande affare di kit sportivo nel calcio inglese ancora a lungo.

