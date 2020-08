Eurozona: a giugno disoccupazione al 7,8%. Italia all'8,8%



Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, a giugno 2020, il mese in cui le misure di contenimento COVID-19 hanno iniziato ad essere gradualmente eliminate nella maggior parte degli Stati membri, il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'eurozona è stato del 7,8%, in aumento rispetto al 7,7% di maggio 2020. Il tasso di disoccupazione dell'UE si è attestato al 7,1% a giugno 2020, in aumento dal 7,0% di maggio 2020. Eurostat stima che 15,023 milioni di uomini e donne nell'UE, di cui 12,685 milioni nell'area dell'euro, fossero disoccupati nel giugno 2020. Rispetto a maggio 2020, il numero di disoccupati è aumentato di 281.000 unità nell'UE e di 203.000 nella area dell'euro. Per l’Italia il dato sulla disoccupazione dell’Istat è dell’8,8% con una perdita di 600.000 posti di lavoro rispetto al periodo pre-covid.



Disoccupazione giovanile



A giugno 2020, 2,962 milioni di giovani (soggetti di età sotto i 25 anni) erano disoccupati nell'UE, di cui 2,360 milioni nell'area dell'euro. A giugno 2020, il tasso di disoccupazione giovanile è del 16,8% nell'UE e del 17,0% nell'area dell'euro, rispetto al 16,2% e al 16,5% rispettivamente del mese precedente. Rispetto a maggio 2020, la disoccupazione giovanile è aumentata di 124.000 unità nell'UE e di 80.000 unità nell'area dell'euro. In Italia il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato al 27,6%.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 30 Jul 2020 11:20