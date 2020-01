Istat: a gennaio cresce la fiducia dei consumatori e cala quella delle aziende



Ha ragione l’Ufficio Studi di Confcommercio quando, commentando i dati Istat sulla fiducia di consumatori e aziende afferma che “nel primo mese dell’anno i segnali non univoci provenienti dal sentiment di famiglie e imprese confermano il permanere di una situazione di profonda incertezza. La moderata tendenza al recupero sul versante famiglie, forse legata ad aspettative di riduzione del carico fiscale, non si è ancora tradotta in comportamenti di consumo meno stagnanti. Di conseguenza, anche alla luce di deludenti esperienze passate, ciò potrebbe aver determinato per molte imprese dei servizi fortemente dipendenti dalla domanda interna un peggioramento del clima. Lo stesso recupero registrato dal manifatturiero non si presenta senza incognite. Il quadro internazionale, già debole, - conclude l’Ufficio Studi - rischia di subire un ulteriore deterioramento per gli effetti della crisi sanitaria originatasi in Cina. I servizi turistici ne sono stati già colpiti, e la percezione presso gli operatori potrebbe peggiorare fortemente tenendo conto che al 21 gennaio – momento di chiusura dell’indagine – non erano mediaticamente apprezzabili le potenziali dimensioni del problema”. Ma veniamo ai dati Istat. A gennaio 2020 si stima un miglioramento dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 110,8 a 111,8) mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese registra un calo (da 100,7 a 99,2). Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori mostrano una tendenza al rialzo: il clima economico registra un incremento da 120,9 a 123,8, il clima personale cresce da 106,8 a 108,4, il clima corrente aumenta da 108,8 a 110,7 e quello futuro passa da 112,3 a 114,7. Con riferimento alle imprese, nell’industria si registra un complessivo miglioramento mentre per i servizi emergono segnali di incertezza. In particolare, nel settore manifatturiero l’indice aumenta da 99,3 a 99,9 e cresce in modo deciso nelle costruzioni (da 140,1 a 142,7); nei servizi la fiducia diminuisce (l’indice passa da 102,2 a 99,5), così come nel commercio al dettaglio, dove l’indice cala da 110,6 a 106,6. Per quanto attiene alle componenti dell’indice di fiducia, nell’industria manifatturiera migliorano sia i giudizi sugli ordini sia le aspettative di produzione mentre le scorte di prodotti finiti sono giudicate in accumulo. Nelle costruzioni, l’evoluzione positiva dell’indice è trainata dal miglioramento delle attese sull’occupazione. Nei servizi di mercato e nel commercio al dettaglio il calo dell’indice riflette una dinamica negativa di tutte le componenti. In quest’ultimo comparto, si assiste ad un diffuso peggioramento dei giudizi sulle vendite in entrambi i circuiti distributivi analizzati (grande distribuzione e distribuzione tradizionale) mentre le relative aspettative sono in calo solo nella grande distribuzione.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 29 Jan 2020 10:57