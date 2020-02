La guida definitiva allo Smart Working, lavoro agile e telelavoro



Il lavoro agile può essere inteso come uno strumento per rimuovere le barriere, in modo che i dipendenti possano lavorare in modo più intelligente ed efficiente. Le caratteristiche del lavoro agile includono flessibilità, autonomia e attenzione alle attività e ai risultati piuttosto che al luogo di lavoro.



Gli accordi di lavoro agile possono includere politiche per consentire ai dipendenti di lavorare quando, dove e come vogliono. La riduzione dei limiti e degli ostacoli tradizionali relativi all'esecuzione delle attività potrebbe essere un esempio. Altri esempi includono il l'orario flessibile e il telelavoro. Ad esempio, potresti lavorare in ufficio per alcune ore prima di recarti a lavorare in un bar (per lavorare ovviamente). Potresti quindi passare il resto della giornata in ufficio o a casa. In alternativa, potresti avere un accordo flessibile per "lavorare lontano dall'ufficio". Potresti lavorare in un ufficio condiviso vicino a casa, che si dice possa diventare il futuro posto di lavoro per imprenditori e piccole imprese, per un determinato numero di giorni alla settimana, e quindi essere presente negli uffici principali della tua azienda per i giorni rimanenti.



L'autonomia dei dipendenti può essere un elemento comune delle strategie di lavoro agili. Ai membri dello staff viene affidata la flessibilità necessaria per raggiungere obiettivi e standard di qualitàfissati dai manager



Le strategie di lavoro agile possono anche essere viste nei risultati dichiarati: l'obiettivo può essere quello di ottimizzare le prestazioni e fornire il miglior valore nella categoria dei risultati di lavoro. I risultati desiderabili possono includere il superamento delle aspettative dei clienti, la riduzione al minimo dei costi, la riduzione delle esigenze fisiche di spazi per uffici e la promozione della sostenibilità.



Gli ambienti di lavoro agile potrebbero utilizzare comunicazioni efficienti, strumenti informatici e risorse di gestione dei progetti per migliorare la flessibilità e la produttività. Questi strumenti potrebbero includere strumenti di chat e collaborazione come Slack, lavagne virtuali per la condivisione di informazioni e sistemi di prenotazione IT per l'assegnazione di hot desk e spazi di lavoro.



Le strategie di lavoro agile sono focalizzate sull'attività o sul lavoro che fai piuttosto che sul luogo in cui lo fai. Ciò potrebbe significare che un'organizzazione consentirà ai dipendenti di lavorare dove vogliono fino a quando saranno raggiunti traguardi e traguardi.



Il lavoro agile deve essere trasformativo. Fornendo flessibilità in termini di tempo (quando), posizione (dove), ruolo (cosa fai) e fonte (chi lo fa), puoi migliorare prestazioni e risultati di qualità.



Avere la giusta tecnologia, talento e politiche è essenziale per un lavoro agile di successo, ma lo è anche il giusto design ambientale. Le sale e gli spazi dovrebbero essere sfruttati per supportare flessibilità, efficienza, produttività e collaborazione. L'obiettivo è fornire ai dipendenti le aree di lavoro giuste per supportare tutti i tipi di attività. Ad esempio, potresti fornire ai dipendenti singole postazioni di lavoro in aree tranquille per lavoro solitario, insieme a sale conferenze e spazi aperti per progetti collaborativi. La progettazione di aree di lavoro e uffici dovrebbe essere sufficientemente adattabile per supportare il cambiamento delle disposizioni di lavoro, in base alle esigenze del personale, durante il giorno. In particolare, lo spazio ufficio fornito deve essere adeguatamente attrezzato per consentire ai dipendenti di utilizzare lo spazio nel modo più efficiente e produttivo possibile.

Elementi chiave del lavoro agile, Smart Working e Telelavoro

Il lavoro agile ha tre elementi chiave: discrezione dei dipendenti, obiettivi e standard prestazionali e spazio fisico. Le organizzazioni possono supportare i propri dipendenti fornendo loro gli strumenti hardware e software con la tecnologia giusta e fornendo loro un ambiente di lavoro fisico di supporto.



Il lavoro agile offre discrezione ai dipendenti - soggetti solo ai requisiti di conformità e alle regole imposte dalla direzione - su quando, dove e come funzionano.



Quando : i dipendenti che lavorano in organizzazioni agili scelgono quando lavorano. A seconda delle regole dell'organizzazione, potrebbero scegliere di lavorare tre giorni alla settimana. Fintanto che raggiungono i loro obiettivi prestazionali e gli standard di lavoro, possono essere liberi di entrare e uscire quando lo desiderano. Consentire ai dipendenti di lavorare quando lo desiderano può favorire una maggiore produttività e risultati migliori per i team e l'organizzazione.



Dove : il lavoro agile, come il lavoro flessibile, include un componente di localizzazione. I dipendenti possono essere liberi di scegliere dove desiderano lavorare, ad esempio da casa, in ufficio con la squadra o da uno spazio locale di caffetteria / co-lavoro. Questa flessibilità di localizzazione potrebbe portare a una maggiore produttività purché siano in atto le procedure corrette per monitorare il flusso di lavoro.



Come - I dipendenti potrebbero essere autorizzati a determinare come funzionano. Possono lavorare individualmente, avere la discrezione di fare ricerca come preferiscono e decidere il proprio programma di lavoro e i processi purché raggiungano gli obiettivi dichiarati.

Obiettivi del lavoro agile, Smart Working e telelavoro

Le strategie di lavoro agile sono spesso altamente definite dagli obiettivi e dagli standard di prestazione. I dipendenti hanno una notevole flessibilità e autonomia, purché raggiungano questi obiettivi e standard di produzione. Ciò potrebbe significare che team e dipendenti possono lavorare ogni volta che lo desiderano e mantenere un numero inferiore di ore purché raggiungano gli obiettivi di vendita o output previsti.



L'ambiente fisico è un elemento cruciale di un accordo di lavoro agile. L'ambiente di lavoro dovrebbe supportare la produttività e l'efficienza dello spazio . Mentre gli uffici tipici allocano lo spazio in base all'anzianità o alla gerarchia, i luoghi di lavoro agili si concentrano sull'uso efficiente dello spazio che supporta sia il lavoro collaborativo che la concentrazione. È probabile che un simile ambiente abbia questi elementi chiave di un ufficio agile:



Piano aperto: le aree del piano aperto abbattono le barriere strutturali della comunicazione e supportano la collaborazione. Sono anche efficienti in termini di spazio, consentendo all'organizzazione di risparmiare di più su spese generali e immobiliari .



Breakout - Le zone di breakout sono spazi multifunzionali in cui è possibile collaborare in team, rilassarsi, pranzare e organizzare riunioni ad hoc con i gruppi.



Zone silenziose - Gli ambienti di lavoro agili di solito non hanno uffici privati, quindi le zone silenziose consentono alle persone di completare il lavoro contemplativo e tranquillo senza distrazioni. Idealmente questi si trovano vicino ad aree open space in modo che i lavoratori possano spostarsi facilmente tra i due.



Touchdown : gli spazi di touchdown sono eccellenti per il personale che si trova in ufficio a intermittenza. Sono aree progettate per un rapido lavoro in stile touchdown, come rispondere a e-mail o attività rapide. Le aree di touchdown sono generalmente integrate con aree di breakout.



Risorse - Le aree di risorse e archiviazione sono fondamentali per ambienti di lavoro agili. Queste aree contengono risorse essenziali come file di team, stampanti, fotocopiatrici, articoli di cancelleria, armadietti privati ​​e contenitori per il riciclaggio. Allontanare queste risorse dagli spazi di lavoro può ridurre il rumore e la distrazione.

I principali tools per il lavoro agile, Smart Working e Telelavoro

Scritto da Gigi Beltrame il 29 Feb 2020 17:39