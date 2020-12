Le PMI italiane hanno venduto più di 20 milioni di prodotti in tutto il mondo attraverso Amazon



Iscriviti alla nostra newsletter e resta in contatto con Business Community



Durante questo anno impegnativo, Amazon ha consegnato in modo sicuro moltissimi sorrisi in tutto il mondo, investendo oltre €16 miliardi per aiutare le piccole e medie imprese a continuare a crescere, oltre $10 miliardi per la sicurezza dei dipendenti e delle consegne, inclusi gli oltre $2,5 miliardi in bonus ai lavoratori in prima linea a livello globale, e compiendo donazioni di milioni di prodotti a migliaia di organizzazioni di beneficenza in tutto il mondo durante le festività. "Gli Amazonian di tutto il mondo hanno dimostrato cosa significa essere focalizzati sul cliente e supportare le comunità quest'anno", ha affermato Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer. “Quando i clienti Amazon, inclusi gli operatori sanitari in prima linea, avevano più bisogno di prodotti essenziali, i nostri team e i partner hanno dato il massimo per ricevere nei magazzini e consegnare quegli articoli. E quando i clienti avevano bisogno di un po' di allegria natalizia in più, milioni di dipendenti e partner di vendita hanno collaborato per rendere disponibili ancora più offerte e idee regalo. Non potremmo essere più orgogliosi o più grati per i nostri team in tutto il mondo." "Durante questa stagione natalizia, siamo orgogliosi di aver supportato migliaia di piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon. Desideriamo inoltre ringraziare i nostri clienti, che continuano a sceglierci per acquistare ciò che amano e desiderano" afferma Mariangela Marseglia, VP e Country Manager Amazon.it e Amazon.es. "Un altro grazie di cuore lo vogliamo dedicare alle decine di organizzazioni no-profit che lavorano a supporto della comunità, con cui abbiamo collaborato durante l’anno, come Save the Children e Banco Alimentare in Lombardia, a cui abbiamo donato rispettivamente 200.000 Euro in prodotti e 500.000 pasti in questa stagione natalizia. E infine, un grazie agli Amazonian di tutta Italia, che hanno lavorato costantemente per consegnare in sicurezza prodotti essenziali, regali e molto altro ancora, per mantenere vivo lo spirito della stagione natalizia."Mentre l'anno volge al termine, ecco uno sguardo a come gli Amazonian e i partner sono stati in grado di offrire sorrisi a clienti, dipendenti, piccole e medie imprese e comunità, come mai prima d'ora, durante le festività natalizie e per tutto il 2020.Quest’anno Amazon ha continuato a sostenere le piccole e medie imprese durante tutta la pandemia, investendo più di €16 miliardi per aiutarle a incrementare le loro vendite su Amazon. Inoltre, abbiamo rafforzato l’impegno per sostenere le piccole imprese non solo durante i primi mesi della pandemia Covid-19, ma anche a partire dal Prime Day e per tutta la stagione natalizia, investendo più di €85 milioni in nuove attività promozionali per dotarle di strumenti per far crescere il loro business ed entrare in contatto con i clienti. Amazon ha anche creato nuovi strumenti per le piccole e medie imprese per raggiungere i propri clienti come, ad esempio, le vetrine dedicate ai prodotti delle PMI e del Made in Italy . L'azienda ha lanciato “Accelera con Amazon”, un programma di formazione gratuito realizzato in collaborazione con ICE, MIP Politecnico di Milano, CONFAPI e Netcomm per sostenere la crescita e la digitalizzazione di oltre 10.000 piccole e medie imprese italiane. Questa stagione natalizia è stata la migliore in assoluto per le imprese indipendenti che vendono su Amazon – quasi tutte piccole e medie imprese – con un fatturato mondiale in crescita del 59% su base annua rispetto allo stesso periodo nel 2019. Durante la stagione natalizia, le piccole e medie imprese italiane hanno venduto più disu Amazon in tutto il mondo. Quest’anno, Amazon ha lanciato più di 250 strumenti e servizi per supportare le imprese nella gestione e implementazione del proprio businessNel 2020, Amazon ha stanziato nel mondo più di 1.1 miliardi di dollari in crediti AWS per supportare le startup in fase iniziale e accelerare la loro crescita e lo sviluppo.Amazon ha consegnato miliardi di articoli ai clienti di tutto il mondo durante le festività natalizie, ha fornito consigli utili per rendere le vacanze più allegre e ha aiutato i clienti a rimanere in contatto con i propri cari. I clienti non sono potuti stare sempre insieme quest'anno, quindi hanno utilizzato le videochiamate con Alexa il doppio delle volte durante le festività natalizie rispetto allo scorso anno. Durante queste festività, molti clienti hanno ricercato un momento di puro relax: oltre alla musica natalizia, i clienti hanno ascoltato musica per la meditazione attraverso i dispositivi con Alexa 1,5 volte in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per mantenere vive le tradizioni culinarie delle vacanze, i clienti hanno chiesto ad Alexa decine di milioni di ricette e consigli di cucina. Alcune delle ricette più popolari hanno incluso i piatti tipici di questo periodo di feste come il tacchino e i biscotti, ma anche specialità meno tradizionali come la pizza e il chili. Quest’anno Alexa ha aiutato decine di milioni di clienti a trovare il regalo perfetto per tutti, fornendo suggerimenti per regali, creando e condividendo Liste dei desideri, aggiungendo prodotti ai carrelli ed effettuando acquisti.

Clicca per ingrandire l'immagine Scritto da Gigi Beltrame il 28 Dec 2020 10:40