Bonus casa e mobili: cosa c'è nella Legge di Bilancio 2021

Il Bonus Casa è riuscito a trovare le risorse anche per l'anno 2021.Partiamo dal bonus ristrutturazione, che per altro è quello che ha riscosso maggiore successo.Si tratta della possibilità di beneficiare della detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 96.000 euro per singola unità immobiliare. Ma cosa riguarda, precisamente? Gli interventi per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali. Resta valida la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla data in cui si sono conclusi i lavori per gli interventi che comportano un risparmio energetico.Per chi fosse preoccupato per il famoso superbonus 110%, c'è la proroga di un anno e mezzo. La complessità della norma ha spaventato molte persone, ci si augurava di avere un pochino più di tempo a disposizione, ma intanto una proroga c'è stata, potrebbe essercene un'altra il prossimo anno nella legge di bilancio 2022.Il decreto Rilancio ha introdotto dei cambiamenti sulle possibili modalità di fruizione dei bonus casa, che sono: la detrazione in 10 anni nella propria dichiarazione dei redditi; cessione del credito a terzi, banche comprese; sconto in fattura, se l’impresa che ha effettuato i lavori è d’accordo.Il bonus facciate è confermato anche per il 2021: una detrazione fiscale del 90% senza limiti di spesa sui lavori di rifacimento delle facciate esterne degli edifici esistenti (manutenzione ordinaria sulle strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi) nelle zone A e B, centri storici e aree totalmente o parzialmente edificate, indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968, o comunque in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.Bisognerebbe chiamarlo riqualificazione idrica e sarà valido per il 2021. Si tratta di un’agevolazione per per effettuare riqualificazioni idriche dei servizi igienici di casa, coperta con un fondo da 15 milioni di euro. Il bonus arriva fino a un massimo di 1.000 euro e verrà erogato fino all’esaurimento dei fondi stanziati. Copre: la fornitura e posa di vasi sanitari fino a un volume massimo di scarico pari a 6 litri; la fornitura e l’installazione di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia a risparmio idrico.L’ecobonus, cioè la detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, avrà le stesse aliquote previste per il 2020. Si tratta quindi di: 50% per infissi, biomassa e schermature solari; 65% per le rimanenti tipologie.Il bonus mobili è stato rinnovato per il 2021, ma nella Legge di Bilancio 2021 è stata alzata la soglia massima di spesa, sarà di16.000 euro, potendo detrarre il 50% delle spese sostenute comprando mobili nuovi o elettrodomestici di classe elettronica A+ e A per l’immobile ristrutturato, perché vale per chi ha ristrutturato.

Clicca per ingrandire l'immagine Scritto da Gigi Beltrame il 28 Dec 2020 13:58