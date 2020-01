Germania, indice Ifo: a gennaio peggiora il clima fiducia delle imprese



Secondo quanto comunicato dal Presidente dell'Istituto Ifo Clemens Fuest, all'inizio dell'anno, il sentiment tra i dirigenti tedeschi è leggermente diminuito. L'indice Ifo Business Climate è sceso dai 96,3 punti di dicembre ai 95,9 punti di gennaio. Ciò è dovuto alle prospettive più pessimistiche delle aziende per i prossimi mesi. Al contrario, l'indicatore della situazione attuale è leggermente aumentato. L'economia tedesca sta iniziando l'anno con uno stato d'animo prudente e la produzione sta mostrando segni di ripresa. Il clima di business è notevolmente migliorato. C'è stato un aumento particolarmente notevole dell'indice della situazione attuale, che non aumentava così fortemente da febbraio 2017. Inoltre, le imprese sono state ancora una volta meno pessimiste per quanto riguarda i prossimi mesi. L'utilizzo della capacità produttiva è passato dall'82,6 percento all'83,1 percento. Nel settore dei servizi, l'indicatore è notevolmente diminuito. Ciò era dovuto alle aspettative delle imprese notevolmente più contenute. Tuttavia, risultano in qualche modo più soddisfatti della loro situazione attuale. Nel commercio, il clima economico è migliorato. Gli indicatori della situazione attuale e delle aspettative sono stati entrambi più elevati rispetto al mese precedente. Tuttavia, ciò è dovuto esclusivamente ai grossisti; i rivenditori al dettaglio si sono mostrati più cauti. Nelle costruzioni, l'indice è tornato a calare. Le valutazioni delle aziende sulla situazione attuale sono scese al livello più basso da giugno 2018. Inoltre, si sono dichiarate ancora più scettiche sui prossimi mesi.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 27 Jan 2020 10:34