Intelligenza artificiale usata per contrastare il coronavirus al San Raffaele - covid-19 - AI



L'intelligenza artificiale, il machine learning e il deep learning, che sono due sotto insiemi, si stanno rilevando molto utili per sconfiggere la pandemia da coronavirus.

Ci sono tanti esempi interessanti, da Watson di IBM per la cernita di possibili medicinali che possono curarlo a tanti simulatori di vaccino e dei suoi comportamenti.

Interessante un esperimento italiano, condotto dal San Raffaele di Milano (che poi in parte è Segrate ma poco conta).

Su una base diagnostica di 2000 pazienti colpiti da Covid-19, si utilizza l'intelligenza artificiale per meglio comprendere lo stadio della malattia dei futuri pazienti, ma sopratto il grado di pericolosità.

Infatti, una volta raccolti i dati, verrà utilizzato un algoritmo AI che utilizza tutte le informazioni diagnostiche a disposizione, parametri clinici e di laboratorio, stato infiammatorio e profilo genetico del paziente e del virus, al fine di analizzarli e prevedere il livello di rischio a cui è esposto un singolo paziente.

È un lavoro che fornirà al personale medico e di ricerca dell'IRCCS San Raffaele informazioni tempestive e dettagliate che saranno utilizzate per supportare il processo decisionale nelle varie fasi della risposta all'emergenza dell'ospedale ai 2.000 pazienti sotto test.

"L'intelligenza artificiale sta aiutando a combattere la pandemia in diversi modi", afferma Francesco Torricelli, Country Director di NVIDIA per Italia e Iberia, la cui azienda ha lavorato a stretto contatto con Microsoft e IRCCS San Raffaele per sviluppare la tecnologia utilizzata nel progetto AI-SCoRE.

"Le piattaforme AI di elaborazione accelerata e il software NVIDIA vengono utilizzati in tutto il mondo per aiutare a sequenziare e analizzare i genomi virali e dei pazienti, monitorare la diffusione delle infezioni e la progressione della mobilità, accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci e classificare e segmentare le immagini diagnostiche", spiega. L'obiettivo dell'IRCCS è molto più ampio dei soli pazienti attualmente sotto test. "Ovviamente, il nostro sogno è andare oltre questo primo passo", afferma Tacchetti. "Vogliamo sviluppare algoritmi trasversali in grado di identificare i soggetti più a rischio anche nella popolazione generale, e non solo in quelli con sospetto di avere COVID-19".

L'altra azienda coinvolta nel processo è Microsoft. "Vogliamo utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per analizzare grandi quantità di dati eterogenei e comprendere i fattori che determinano le condizioni di salute di ciascuno, accelerando così l'implementazione di una medicina personalizzata e di precisione", spiega Veronica Jagher, Health Market Director di Microsoft Western Europe. "AI-SCoRE va esattamente in questa direzione", aggiunge. "Unisce le competenze dei vari partner per aiutare gli operatori sanitari a essere ancora più efficaci e consentire a tutti l'accesso alle migliori cure, in tutte le fasi dell'emergenza".

Scritto da Gigi Beltrame il 26 Aug 2020 09:33