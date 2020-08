Germania, ifo: ad agosto la fiducia delle aziende torna a crescere



Secondo Clemens Fuest, Presidente dell'Istituto ifo, il sentiment tra gli imprenditori tedeschi continua a migliorare. L'indice ifo sul clima aziendale è passato da 90,4 punti a luglio a 92,6 punti ad agosto. Le aziende hanno valutato la loro attuale situazione aziendale in modo decisamente più positivo rispetto al mese scorso. Anche le loro aspettative erano leggermente più ottimistiche. L'economia tedesca è sulla strada della ripresa. Nella produzione il clima aziendale è migliorato notevolmente. Le valutazioni delle aziende sulla loro situazione attuale sono aumentate. Tuttavia, molte aziende industriali considerano ancora la loro attività attuale scarsa. Le prospettive per i prossimi mesi sono ancora più ottimistiche. I portafogli degli ordini si stanno riempiendo ancora una volta. Nel settore dei servizi l'indice del clima aziendale è aumentato notevolmente. I fornitori di servizi erano decisamente più soddisfatti della loro attuale situazione aziendale. Anche le loro prospettive per i prossimi sei mesi sono ulteriormente migliorate. Nel commercio la tendenza al rialzo del clima imprenditoriale si è notevolmente appiattita. Le aziende sono state un po' più soddisfatte della loro situazione attuale. Tuttavia, il loro pessimismo riguardo ai prossimi mesi è rimasto pressoché invariato. Nel commercio all'ingrosso, infatti, il clima imprenditoriale è calato. Nell'edilizia il clima aziendale continua a migliorare. Le società di costruzioni sono state di nuovo più soddisfatte della loro situazione attuale. Tuttavia, le loro aspettative sono ancora pessimistiche, anche se meno rispetto al mese scorso.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 25 Aug 2020 11:02