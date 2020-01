Tutto quello che devi sapere sul Coronavirus dalla Cina, niente panico



Può, nell'età moderna, un virus mettere a repentaglio il business a livello mondiale?

Certo, è già successo con la Sars, le ripercussioni sugli affari sono state evidenti.

Cerchiamo di capire cos'è il Coronavirus di "nuova generazione" per provare a prevenirlo e debellarlo.

Esperti di virologhi in tutto il mondo si stanno cimentando per capire , rintracciare e contenere un nuovo virus apparso a Wuhan, in Cina all'inizio di dicembre. E' stata persino creata una mappa online per capire la diffusione (qui). Ad oggi i casi sono stati più di 600, con 18 decessi. La maggior parte delle infezioni è a Wuhan, ma sono stati segnalati casi in Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Tailandia, Macao, Hong Kong e Stati Uniti.

Alla fine di dicembre, funzionari della sanità pubblica cinese hanno informato l'Organizzazione Mondiale della Sanità di avere un problema: un nuovo virus sconosciuto stava causando una malattia simile alla polmonite nella città di Wuhan. Si trattava di una forma di Coronavirus e si stava rapidamente diffondendo all'interno e all'esterno di Wuhan.

I coronavirus sono comuni negli animali di ogni tipo e talvolta possono evolversi in forme che possono infettare l'uomo. Dall'inizio del secolo, altri due coronavirus sono passati agli umani, causando l'epidemia di SARS nel 2002 e l'epidemia di MERS nel 2012. Gli scienziati pensano che questo nuovo virus sia diventato in grado di aggredire gli umani all'inizio di dicembre. Sembra che le prime persone infette siano entrate in contatto al mercato del pesce a Wuhan.



Il nuovo virus non è SARS, anche se è partito dalla Cina. Poiché proviene dalla stessa famiglia virale della SARS, ha alcune somiglianze, ma è un virus completamente nuovo. Tuttavia, i punti in comune significano che scienziati e funzionari della sanità pubblica possono sfruttare l'esperienza passata per cercare di fermarlo.

Quanto è pericolosa questa infezione?

In questo momento, nessuno lo sa. I sintomi nelle persone infette vanno da lievi a gravi. Circa un quarto dei casi confermati sono gravi, secondo l'OMS. Finora, il tasso di mortalità è di circa il 4 percento, sebbene ciò possa cambiare con il progredire dell'epidemia. Il tasso di mortalità per la SARS era di circa il 14-15%.

Chi sono le persone a rischio?

Come per le influenze generiche, a rischio si trovano le persone anziane che hanno problemi di salute di base, come malattie cardiache, ipertensione e diabete.

Possiamo prendere il virus?

Se non si è stati di recente a Wuhan, in Cina o non si è stati in stretto contatto con qualcuno che è malato ed è stato di recente a Wuhan, in Cina, è molto improbabile che anche in presenza di sintomi si tratti di influenza. Almeno per ora, la stragrande maggioranza dei casi è stata in e intorno a quella città. L'allarme, almeno per il momento è in Europa del tutto immotivato, negli USA c'è stato un solo caso riconosciuto finora, ma di un viaggiatore tornato dalla Cina.

C'è da prestare la massima attenzione, ovviamente, per chi ha viaggiato, una sorta di quarantena che non è segregazione in casa, ma semplicemente evitare un contatto ravvicinato. Per fortuna sembra che questo virus si diffonda con meno facilità della SARS, ma ancora non vi sono certezze.

Il cibo proveniente dalla Cina è sicuro? Teoricamente, se ha passato i controlli sanitari, non dovrebbero esserci problemi. In questi giorni sono stati intensificati i controlli su tutte le merci (avrete letto di qualche sequestro di prodotti in più). Possiamo andare a mangiare in un ristorante cinese? Per l momento sì, il pericolo è veramente molto basso, prossimo allo zero.

Impatto sul turismo e le merci

Questo virus ha un impatto enorme sul turismo, verso e dalla Cina, questo è innegabile. Ha un impatto sui prodotti alimentari provenienti dalla Cina, perché trattandosi di prodotti deperibili i tempi di controllo possono diventare significativi. Per l'importazione parallela non cambia niente, ma l'imprenditore spregiudicato si assume dei rischi enormi.

Per il momento, quindi, sul nostro territorio si è ragionevolmente tranquilli, ma la psicosi è partita e i controlli all'arrivo degli aerei e delle navi con i container dalla Cina non tranquillizzano più di quanto spaventino.

Scritto da Gigi Beltrame il 24 Jan 2020 07:05