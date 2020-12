Dove andrà il Bitcoin? Che cosa accadrà alla valuta digitale?



Quando è stata fatta questa diretta, era il 2 dicembre e il bitcoin valeva poco più di 12mila dollari.Nel frattempo il valore è cresciuto parecchio.Con Gigi Beltrame, Gian Luca Bocchi, Daniele Bernardi di Diaman Partners e Eugenio Sartorelli di Rocket Capital Investment parlano degli argomenti che sono diventati main stream.I temi: - cosa sono i Bitcoin, - cosa significa investire in Bitcoin - le “bolle” del Bitcoin - le correlazioni con le altre asset class - l’impatto del Bitcoin su di un portafoglio - come si fa ad acquistarlo - i prodotti sul mercato - il futuroOggi tutti parlano di investire in Bitcoin e nelle varie declinazioni, sembra quasi tornati ai tempi in cui tutti "giocavano in Borsa" con Tiscali, Gandalf, Poligrafica San Faustino, Tecnodiffusione.Uno degli elementi nuovi di questi investimenti è che le criptovalute sono ancorate sul nulla, almeno se si valutano come si valutano altre forme di investimento.Non ci sono utili, cash flow, dividendi, fatturati, attivi di bilancio che permettano di valutare il prezzo corretto di questa classe di investimento. Eppure si muovono anche le Banche Centrali. Cosa attira l'attenzione di tante persone? Certamente ladel Bitcoin: dal 2016 ad oggi: +2000%. Ricordiamo che il Bitcoin è solo una delle criptovalute più famose che sono nate di recenti.Le, anche così sono chiamate, sono sicuramente una delle innovazioni finanziarie più rilevanti dell’ultimo decennio. Ma una criptovaluta è in buona sostanza una moneta digitale.

Clicca per ingrandire l'immagine Scritto da Gigi Beltrame il 24 Dec 2020 10:51