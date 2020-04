Italia's Growth Talent: prima conferenza sulla crescita delle aziende 100% online



Il 9 Maggio 2020 dalle 10 alle 20 si terrà Italia's Growth Talent, evento promosso da Growth Hacking Italia, la community di riferimento sul growth hacking in Italia, fondata da Gerardo Forliano, ingegnere informatico, imprenditore, autore del libro "Growth Hacking - Strategie e strumenti per far crescere startup e PMI", edito da Apogeo, ma soprattutto growth manager per aziende e startup digitali.



Se a questo punto vi stesse chiedendo cosa sia il growth hacking, lo possiamo riassumere nelle seguenti righe: "Un processo di sperimentazione rapida sui canali di marketing e sul prodotto con lo scopo di individuare le strategie più efficaci per far crescere un business".



In altre parole, si tratta di una metodologia nata in Silicon Valley circa 10 anni fa e che si è diffusa recentemente in Italia all'interno dell'ecosistema italiano sull'innovazione. Una metodologia che si basa su un approccio scientifico caratterizzato dallo sperimentare iterativamente varie strategie per verificare quali attività possono generare dei risultati positivi in termini di aumento del fatturato o di altri indicatori importanti per un'azienda e quali invece sono da scartare in quanto poco efficaci per uno specifico contesto imprenditoriale. Si tratta della stessa metodologia che ha consentito a tante startup di un tempo come erano all'inizio Facebook, Spotify, Airbnb, Hotmail, Skyscanner e molte altre di diventare dei colossi multimiliardari. Così alla luce delle esperienze passate come co-organizzatore del Growth Hacking Day e Growth Conference Europe (quest'ultima in partnership con Growth Marketing Conference di San Francisco), ovvero gli eventi di riferimento sulla metodologia growth in Italia, e dato il periodo storico alquanto particolare che l'Italia così come il resto del mondo sta vivendo, era arrivato il momento di fare uno step ulteriore.





"Si dice solitamente che ogni crisi porta con se delle opportunità, perciò quale miglior momento per sperimentare, innovare, e soprattutto mandare un messaggio di positività perché, al di là di ogni genere di difficoltà, criticità e di ostacolo che questo virus ci sta presentando lungo il nostro cammino, non bisogna comunque fermarsi con le idee, la passione, la voglia di fare e soprattutto di socializzare, anche se si tratta di farlo virtualmente, in attesa di tornare ad una normalità auspicata".Perciò il team di Growth Hacking Italia ha deciso di organizzare il primo evento 100% online relativo alle tematiche di business, innovazione e crescita delle aziende, dimostrando che la natura umana è capace di sopportare, adattarsi al cambiamento se non persino di reinventarsi., questo l'hashtag ufficiale della conferenza, si svolgerà completamente online e quindi i partecipanti assisteranno agli interventi in diretta streaming da casa propria. Le presentazioni saranno trasmesse su Facebook, in particolare all'interno di specifici gruppi privati ai quali solo i possessori del biglietto virtuale potranno accedere. Durante l'evento si alterneranno sul palco virtuale una serie di speaker molto conosciuti in Italia per quanto riguarda l'ambito Business, Innovazione e Growth Hacking. I primi ad essere stati annunciati sono:

- Enrico Lugnan, Head of Growth @ Social Media Hacks Italia;

- Chiara Bacilieri, Head of Marketing Psychology @ Neosperience.





Oltre ai personaggi sopra citati, parteciperanno all'evento anche una serie di startup italiane di successo che porteranno sul palco virtuale i casi studio relativi alle loro aziende in termini di sperimentazione per massimizzare la crescita del proprio business. Le startup già annunciate sono:Nei prossimi giorni e settimane verranno svelati molti altri keynote speaker e startup italiane di successo che hanno già confermato con entusiasmo la propria partecipazione alla conferenza. La conferenza avrà inizio intorno alle ore 10 di Sabato 9 Maggio e terminerà alle 20 dello stesso giorno.#IGTconf20. Infatti durante l'arco della giornata saranno contemplatie spazi dedicati ai media partner che offriranno ai partecipanti vari format e contenuti di valore, il tutto veicolato sempre tra gruppi Facebook riservati e un canale Slack dedicato, molto utile per creare le giuste connessioni tra i partecipanti."E' proprio questa la nostra sfida: traslare tutte le logiche e le dinamiche che generalmente si verificano in un evento dal vivo in un contesto completamente virtuale senza perdita significativa di efficacia per quanto possibile". E' ciò che accadrà durante questa conferenza 100% online, per la prima volta in assoluto in Italia.Con l'si otterranno:- la possibilità di partecipare a tutti gli interventi dei keynote speaker e delle aziende ospiti;- l'accesso alla Community Area nella quale i partecipanti potranno presentarsi di fronte all'intero pubblico della conferenza;- un caffé virtuale per fare due chiacchiere con i relatori dell'evento;- accesso alla Networking Area per interagire con gli altri partecipanti per business matching Inoltre, dopo l'evento, i partecipanti riceveranno via email le registrazioni di tutti gli interventi e i contenuti proposti durante l'intera giornata.



Scritto da Claudio C. Gandolfo il 24 Apr 2020 8:40