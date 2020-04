Germania, indice Ifo: aziende in crisi, mai state così pessimiste



Se l’Italia piange, la Germania non ride affatto. Secondo una nota di Clemens Fuest, Presidente dell'Istituto Ifo, “ad aprile il sentiment nelle aziende tedesche è catastrofico. L'indice Ifo Business Climate è crollato da 85,9 punti in marzo a 74,3 punti. Questo è il valore più basso mai registrato e mai prima d'ora l'indice è sceso così drasticamente. Ciò è dovuto principalmente al massiccio deterioramento della situazione attuale. Le aziende non sono mai state così pessimiste per i mesi futuri. La crisi del coronavirus colpisce l'economia tedesca con piena furia. Nel settore manifatturiero, l'indice del clima aziendale è sceso al suo valore più basso dal marzo 2009. L'attuale situazione aziendale delle società industriali è peggiorata notevolmente. Le aspettative sono contrassegnate da un pessimismo estremo. L'indicatore delle aspettative è sceso a un minimo storico. La domanda di prodotti industriali è crollata. Nel settore dei servizi, l'indicatore del clima aziendale è sceso a un livello record. I fornitori di servizi non hanno mai raggiunto una valutazione così scarsa della loro situazione attuale. Anche il pessimismo delle loro aspettative è senza precedenti. Nel commercio, il Business Climate Index ha continuato a subire perdite. Le valutazioni della situazione attuale non sono mai peggiorate così rapidamente. Le aspettative sono arrivate persino al di sotto del minimo storico di marzo. Nelle costruzioni, l'indicatore non è mai crollato così bruscamente. Lo stesso vale per l'indicatore della situazione attuale e per le aspettative. Tuttavia, la maggior parte delle società di costruzioni è ancora soddisfatta della loro situazione attuale”.

Iscriviti alla nostra newsletter e resta in contatto con Business Community



Scritto da Claudio C. Gandolfo il 24 Apr 2020 12:29