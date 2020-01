Indice ZEW: a gennaio in Germania cresce l'ottimismo sull'economia



Nonostante i dati non certo positivi dei PMI, della produzione industriale e il calo dell’export, in Germania la fiducia delle imprese è in crescita. Infatti, l'indice ZEW del sentiment economico è di nuovo fortemente aumentato all'inizio del 2020. A gennaio l'indicatore si attesta a 26,7 punti, 16,0 punti in più rispetto al mese precedente. Questo è il valore più alto dell'indicatore da luglio 2015. Anche la valutazione della situazione economica in Germania è notevolmente migliorata nell'attuale indagine, con l'indicatore corrispondente che sale a un livello di -9,5 punti, 10,4 punti in più rispetto a dicembre. “Il continuo forte aumento dell'indicatore ZEW del sentimento economico è dovuto principalmente alla recente risoluzione della controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina. Ciò fa sorgere la speranza che gli effetti negativi della trade war sull'economia tedesca saranno meno pronunciati di quanto si pensasse in precedenza. Inoltre, l'economia tedesca si è sviluppata leggermente meglio del previsto nell'anno precedente. Sebbene le prospettive siano migliorate, si prevede che la crescita rimarrà al di sotto della media”, ha commentato il professor Achim Wambach, presidente della ZEW. Anche il sentiment degli esperti dei mercati finanziari in merito allo sviluppo economico della zona euro è notevolmente migliorato, portando l'indicatore a un livello attuale di 25,6 punti per gennaio, 14,4 punti in più rispetto a dicembre 2019. L'indicatore per l'attuale situazione economica nell'eurozona anche aumentato di nuovo di 4,8 punti, salendo a una lettura attuale di -9,9 punti.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 21 Jan 2020 10:17