Il livello di digitalizzazione del mondo (e anche dell'Italia)



La Fletcher School della Tufts University hanno collaborato con Mastercard per sviluppare la terza edizione della Digital Evolution Scorecard In questa edizione si possono vedere le nazioni che stanno muovendosi meglio a livello di digitalizzazione del paese. Molti sono i parametri presi in considerazione. Vediamoli.In questa sezione compaiono i dati relativi allo sviluppo l'infrastruttura, sia digitale che fisica, necessaria per facilitare un ecosistema digitale. Include la disponibilità di banda, la qualità delle infrastrutture, ecc.. In pratica quanto i consumatori sono disposti a impegnarsi nell'ecosistema digitale e che apporto offrono.Si tratta di tutto le leggi e le azioni del governo a supporto dello sviluppo del digitale.Significa quanto è fertile il mercato e quella nazione, quanti operatori ci sono, qual è la domanda e qual è la richiesta. In un anno come il 2020, in cui c'è stata una fortissima spinta verso il digitale, l'Italia risulta essere tra le nazioni da cui "guardarsi", con un livello di digitale non ancora innovativo. Qualcosa su cui sarebbe il caso di riflettere.

Clicca per ingrandire l'immagine Scritto da Gigi Beltrame il 21 Dec 2020 14:31