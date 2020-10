Italia al quinto posto tra i peggiori in Europa per tasso di occupazione



La crisi legata al Coronavirus non sta impattando solo sui sistemi socio-sanitari dell'Europa e del Mondo, ma più in generale anche sull'economia dei singoli Paesi. In questo senso l'Italia è da anni una delle ultime nazioni in termini di tasso di occupazione. Nel secondo trimestre del 2020 il dato è arrivato a toccare quota 57.5%. In sostanza ogni 100 persone dai 15 ai 64 anni in Italia solo 57 hanno una occupazione. Una percentuale che è di venti punti inferiore a quella dei Paesi in testa alla classifica e che la pone oggi davanti solo a Turchia, Macedonia, Montenegro e Grecia. In questo video realizzato dal canale Youtube Statistics and Data è possibile vedere l'andamento dei 15 Paesi in Europa con il peggior tasso di occupazione (tra i 15 e i 64 anni): https://youtu.be/yqN0XVcnG5w



L'Italia e il tasso di occupazione nel corso degli ultimi 20 anni



Storicamente il nostro Paese non ha mai avuto un alto tasso di occupazione se confrontato con altri Paesi dell'Europa. Già nel 2001, secondo trimestre, l'Italia aveva un tasso pari al 55%. Nel corso degli anni però il dato era aumentato fino a toccare quota 59% nel 2008 prima della prima grande crisi economico-finanziaria proveniente dall'America. Da quel 59%, con il passare del tempo e con di mezzo tre grandi crisi - quella finanziaria, la seconda del debito e la terza legata alla Pandemia del Covid-19 -, l'Italia era riuscita a tornare a quei livelli solo nel secondo trimestre 2019 (59,4%) prima di una nuova caduta che l’ha portata ora ad attestarsi su una percentuale del 57.5%. Dietro alla perdita di anche un solo punto percentuale c'è la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro e di forze lavoro occupate.



L'Italia quintultima rispetto ai Paesi Europei



I Paesi con la maggiore occupazione nel continente Europeo sono Islanda, Svizzera e Olanda. Rispettivamente, queste tre nazioni hanno un tasso di occupazione del 79.8%, 79,1% e 77.3%. Ma nei primi Paesi non ci sono solo nazioni con una popolazione inferiore in termini numerici rispetto all'Italia, ma per esempio anche la Germania che ha un tasso di occupazione del 76.5% o la Gran Bretagna che arriva al 75.3%. Il Gap con l'Italia in questo caso è di circa 20 punti ovvero milioni e milioni di lavoratori.

















Scritto da Claudio C. Gandolfo il 20 Oct 2020 11:45















