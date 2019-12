Commercio estero extra UE: a novembre export -8,1% su mese e -1,4% su anno



Che il commercio mondiale sia in una fase di contrazione è ormai conclamato. E questo sta mandando pesantemente in crisi Paesi come la Germania, che sta sperimentando un inizio di recessione dovuta proprio al brusco calo delle vendite dei suoi prodotti all’estero. L’Italia, pur toccata dalla situazione internazionale, nonostante tutto non aveva ancora visto segnali negativi fino ad oggi, quando l’Istat ha comunicato che a novembre 2019 si è registrata un’ampia diminuzione congiunturale e tendenziale dell’export verso i paesi extra Ue. C’è da dire che questa è influenzata dalle movimentazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale) verso gli Stati Uniti, registratesi a ottobre 2019 e a novembre dello scorso anno. Ma preoccupa anche il forte calo della Cina. Al netto di queste, le esportazioni registrano flessioni di minore entità (-1,4% su base annua e -1,5% su base mensile). Nell’ultimo trimestre (settembre-novembre 2019) la dinamica congiunturale delle vendite verso i Paesi extra Ue è positiva; al contrario le importazioni si riducono. Rimane consistente il surplus commerciale. La buona notizia è che è aumentato il surplus. Ma passiamo ai numeri. Secondo l’Istat, a novembre 2019, per entrambi i flussi commerciali da e verso i Paesi extra Ue, si stima una diminuzione congiunturale; essa risulta nettamente più ampia per le esportazioni (-8,1%) che per le importazioni (-0,9%). La flessione congiunturale dell’export è da ascrivere principalmente ai beni strumentali (-19,6%). I beni energetici (+2,5%) e i beni di consumo non durevoli (+0,5%) registrano invece un aumento. Dal lato dell’import, si rilevano cali congiunturali per i beni di consumo durevoli (-4,0%), i beni di consumo non durevoli (-2,7%) e i beni intermedi (-2,4%), mentre sono in aumento gli acquisti di beni energetici (+1,8%) e di beni strumentali (+0,9%). Nell’ultimo trimestre mobile (settembre-novembre 2019), la dinamica congiunturale dell’export verso i paesi extra Ue risulta positiva (+2,6%) ed è particolarmente intensa per l’energia (+11,3%) e i beni strumentali (+5,8%). Nello stesso periodo, per le importazioni, si rileva un calo congiunturale (-1,5%), imputabile a energia (-4,6%), beni strumentali (-2,0%) e beni intermedi (-1,8%). A novembre 2019, le esportazioni sono in diminuzione su base annua (-3,8%). La contrazione è rilevante per l’energia (-19,8%) e i beni strumentali (-12,0%). Rispetto alle esportazioni, le importazioni registrano una flessione tendenziale più ampia (-10,7%) cui contribuiscono tutti i raggruppamenti principali di industrie e, in particolare, quello dell’energia (-20,7%). Il surplus commerciale a novembre 2019 è stimato pari a +4.164 milioni, in aumento rispetto a +3.253 milioni di novembre 2018. Da inizio anno aumenta l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da +61.400 milioni di gennaio-novembre 2018 a +66.681 milioni di gennaio-novembre 2019). A novembre 2019 l’export verso Cina (-15,4%), Stati Uniti (-10,4%) e Paesi OPEC (-10,1%) è in forte contrazione su base annua. In aumento, le vendite di beni verso Giappone (+17,8%), Turchia (+13,3%) e Svizzera (+11,4%). Gli acquisti da paesi OPEC (-33,3%), paesi MERCOSUR (-17,7%) e Svizzera (-14,9%) registrano flessioni tendenziali molto più ampie della media delle importazioni dai paesi extra Ue. In aumento gli acquisti da Stati Uniti (+5,9%), Turchia (+4,8%) e Russia (+3,7%).

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 20 Dec 2019 11:18