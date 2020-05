Germania: l’indice ZEW di maggio segnala aspettative in miglioramento



Dalle parti di Berlino filtra ottimismo per il futuro. Saranno le iniezioni di liquidità straordinarie che il governo ha immesso nelle aziende, oppure le imprese ragionano come se l’effetto del COVID-19 stia per svanire. A maggio 2020, infatti, l'indicatore ZEW del sentimento economico per la Germania ha registrato un aumento per la seconda volta consecutiva e ora si attesta a 51,0 punti, 22,8 punti in più rispetto al mese precedente. Nell'attuale indagine, la valutazione della situazione economica in Germania, al contrario, ha continuato a diminuire leggermente, con l'indicatore corrispondente che ha fatto scendere di 2,0 punti a un nuovo valore di -93,5 punti. “L'ottimismo sta aumentando sul fatto che ci sarà un'inversione di tendenza economica dall'estate in poi. Ciò si riflette anche nel significativo miglioramento delle aspettative per i singoli settori. Secondo gli esperti dei mercati finanziari intervistati, la crescita economica dovrebbe riprendere ritmo nel quarto trimestre del 2020. Tuttavia, il processo di recupero richiederà molto tempo. Solo nel 2022 la produzione economica tornerà al livello del 2019”, commenta il professor Achim Wambach, presidente di ZEW. Anche il sentiment degli esperti dei mercati finanziari riguardo allo sviluppo economico dell’eurozona ha registrato un notevole aumento, con l'indicatore corrispondente che sale di 20,8 punti a un livello attuale di 46,0 punti rispetto al mese precedente. Al contrario, l'indicatore per l'attuale situazione economica nella zona euro è sceso di 1,1 punti a una nuova lettura di -95,0 punti. L'indicatore dell'inflazione si attesta attualmente a -18,7 punti, segnalando che gli esperti del mercato finanziario prevedono che l'inflazione diminuirà ulteriormente nei prossimi sei mesi.

Iscriviti alla nostra newsletter e resta in contatto con Business Community



Scritto da Claudio C. Gandolfo il 19 May 2020 11:18