Eurozona: a gennaio scambi commerciali in surplus di 1,3 miliardi di euro



Eurostat ha rilasciato le prime stime relative alla bilancia commerciale dell’Unione europea, sia dell’eurozona per il mese di gennaio 2020. Analizziamole nei dettagli.



Eurozona



La prima stima per le esportazioni di merci nell'area dell'euro (EA19) nel resto del mondo nel gennaio 2020 è stata di 184,0 miliardi di euro, con un aumento dello 0,2% rispetto a gennaio 2019 (183,7 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo sono state pari a 182,7 miliardi, in calo dello 0,2% rispetto a gennaio 2019 (183,0 miliardi). Di conseguenza, l'eurozona ha registrato un avanzo di 1,3 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo nel gennaio 2020, rispetto a +0,6 miliardi di euro nel gennaio 2019. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è sceso a 164,2 miliardi di euro nel gennaio 2020, in calo dell'1,6% rispetto a gennaio 2019. Da gennaio a dicembre 2019, l'export di merci nell'area dell'euro nel resto del mondo è aumentato a 2 345,8 miliardi (un aumento del 2,8% rispetto a gennaio-dicembre 2018) e l'import è aumentato a 2.120,2 miliardi di euro (con un incremento dell'1,5% rispetto a gennaio-dicembre 2018). Di conseguenza l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 225,5 miliardi di euro, rispetto a +194,7 miliardi di euro in gennaio-dicembre 2018. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è aumentato a 1.967,1 miliardi di euro in gennaio-dicembre 2019, con un aumento dell'1,0% rispetto a gennaio-dicembre 2018.



Unione europea



La prima stima per le esportazioni di beni extra-UE27 nel gennaio 2020 è stata di 166,5 miliardi di euro, in aumento dello 0,4% rispetto a gennaio 2019 (165,8 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo sono state pari a 169,0 miliardi, in calo dello 0,2% rispetto a gennaio 2019 (169,3 miliardi). Di conseguenza, l'UE27 ha registrato un disavanzo di 2,6 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo nel gennaio 2020, rispetto a -3,4 miliardi di euro nel gennaio 2019. Gli scambi intra-UE27 sono scesi a 255,3 miliardi di euro nel gennaio 2020, -0,9% rispetto a gennaio 2019. Da gennaio a dicembre 2019, le esportazioni di beni extra-UE27 sono aumentate a 2.132,0 miliardi (un aumento del 3,5% rispetto a gennaio-dicembre 2018) e le importazioni sono aumentate a 1.934,9 miliardi (un aumento dell'1,4% rispetto a gennaio-dicembre 2018). Di conseguenza, l'UE27 ha registrato un avanzo di 197,1 miliardi, rispetto a +152,3 miliardi nel periodo gennaio-dicembre 2018. Gli scambi intra-UE27 sono saliti a 3.060,7 miliardi nel periodo gennaio-dicembre 2019, +1,5% rispetto a gennaio-dicembre 2018.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 18 Mar 2020 10:48