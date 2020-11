Torna Telethon, con il sostegno di BNL BNP Paribas



Il Gruppo BNP Paribas in Italia continua il proprio percorso di attenzione ed impegno nell’ambito della Responsabilità Sociale, con la nuova Campagna “Insieme proteggiamo il futuro” a favore di Telethon, promossa da BNL, BNP Paribas Cardif e Cargeas Assicurazioni.

La Banca, da circa 30 anni al fianco della Fondazione, e le due compagnie del Gruppo BNP Paribas in Italia, tra i leader nel settore bancassurance, sostengono con due borse di studio della durata di 1 anno giovani ricercatori impegnati nell’ambito dell’SR-Tiget, l’Istituto Telethon centro di eccellenza per la terapia genica presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che la ricerca sia un valore da proteggere e sostenere, perché rappresenta un patrimonio comune che permette alle persone nel mondo di poter vivere meglio, superando malattie persino sconosciute e ciò ha ancora più importanza oggi alla luce della Pandemia che sta interessando la popolazione globale.

Nello specifico, BNP Paribas Cardif e Cargeas Assicurazioni hanno donato alla Fondazione Telethon 40 mila euro, a sostegno delle due borse di studio. In questo modo, le compagnie assicurative del Gruppo BNP Paribas rafforzano la volontà di coniugare business e solidarietà, coinvolgendo clienti attuali e potenziali per essere, tutti insieme, sempre più vicini a Telethon.

La campagna “Insieme proteggiamo il futuro” è un’ulteriore testimonianza della partnership che lega BNL e le Società del Gruppo BNP Paribas in Italia alla Fondazione Telethon. In circa 30 anni di sodalizio, sono stati raccolti oltre 300 milioni di euro, per finanziare 2.630 progetti di ricerca, con più di 1.600 ricercatori coinvolti e oltre 570 malattie genetiche studiate. Un’attività di eccellenza, portata avanti con passione e dedizione spesso da studiosi, giovani e di talento, che si sta rivelando fondamentale anche per la ricerca su malattie più diffuse, non ultimo il Covid-19.

La partnership con Telethon s’inserisce nella strategia di #PositiveBanking, comune a tutto il Gruppo BNP Paribas, per contribuire attraverso il business e la sostenibilità ad un’economia, un ambiente ed una Società più sani ed attenti al benessere delle persone, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni.

Ogni anno l’impegno per Telethon coinvolge in modo volontario circa 20mila collaboratori di BNP Paribas in tutta Italia e rappresenta uno dei più importanti progetti di fund raising a livello europeo.

