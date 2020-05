Covid-19 e vaccino: quali sono le aziende impegnate e a che punto sono



Cerchiamo di capire a che punto siamo con la creazione del vaccino per il Covid-19 / SARS-Co-V-2.

Più di 100 programmi diversi stanno cercando di sviluppare un vaccino Covid-19. Ecco alcuni degli sforzi più grandi e promettenti.



E' evidente che c'è un motivo di grande interesse finanziario intorno al vaccino, tanto che le aziende coinvolte sono ovviamente tutte quotate in borsa e potenzialmente potrebbero vedere crescere il proprio valore.

Sviluppatore: Moderna / MRNA



Tipo mRNA



Fase 1 in corso; Autorizzazione di emergenza Un miliardo di dosi all'anno /



Fase 2 inizierà presto in autunno



Target: autirizzazione nei casi di emergenza dall'autunno.



Distribuzione: un miliardo di dosi in un anno.

Sviluppatore: Pfizer / PFE e BioNTech / BNTX



Tipo: mRNA



Fase 1 in corso



Fase 2: n.d.



Target: Autorizzazione di emergenza



Distribuzione: Centinaia di milioni in ottobre di dosi nel 2021

Sviluppatore: Sanofy / SNY e GlaxoSmithKline / GSK



Tipo: Subunità ricombinata



Fase 1: sta per iniziare



Target: in approvazione



Distribuzione: fino a 600 milioni di dosi.

Sviluppatore: Johnson & Johnson / JNJ



Tipo: non replicante virale



Fase 1: in partenza a settembre



Target: in approvazione nei casi di emergenza



Distribuzione: centinaia di milioni.

Sviluppatore: Oxford University e AstraZeneca / AZN



Tipo: Non replicante virale



Fase 1: in corso



Target: n.d.



Distribuzione: n.d.

Sviluppatore: Inovio Pharmaceuticals / INO



Tipo: plasma DNA



Fase 1: in corso



Target: n.d.



Distribuzione: Un milione di dosi nel 2020

Sviluppatore: Novavax / NVAX



Tipo: Subunità ricombinata con nanoparticelle



Fase 1: in partenza



Target: autorizzazione di emergenza.



Distribuzione: 100 milioni di dosi nel 2020, un miliardo di dosi nel 2021

