LinkedIn (for Dummies): tutto quello che avresti voluto sapere su LinkedIn in una guida rapida e semplice



Chi trovi su LinkedIn

sono professionisti che lavorano in tutti i tipi di campi economici. Possono essere:

-

Perché essere in LinkedIn?

Partiamo dalla base: il tuo profilo

Le informazioni

Fatti raccomandare

Privacy

Le regole d'oro per usare al meglio LinkedIn

Che tu stia cercando un lavoro o desideri far crescere la tua attività puntando a potenziali clienti qualificati, LinkedIn è il miglior social network per raggiungere i tuoi obiettivi.Questa è una guida semplice per inizia almeno a capire che cos'è un social network professionale, come funziona e quali sono le opportunità da cogliere.dipendenti;- liberi professionisti;- agenzie di collocamento e recruiter;- studenti;Puoi trovare anche i profili delle aziende, capire di che cosa si occupano.rete di conoscenze. Questa piattaforma ti aiuta a costruire, rafforzare e far crescere la tua rete professionale. In effetti, ti consente di:- trovare un lavoro;- aumentare la visibilità della tua attività;- informare i tuoi potenziali clienti;- aiutarti nel cambiamento di carriera;- vendere prodotti e servizi a potenziali clienti qualificati.Innanzitutto, devi creare il tuo profilo LinkedIn: compila il modulo con il tuo nome, cognome e indirizzo email, quindi seleziona una password complessa prima di confermare la tua iscrizione.Dopo aver convalidato il tuo account, inizia a personalizzarlo scegliendo l'immagine del profilo migliore, potenzialmente anche di profilo, ma sappi che non saresti originale. Non mettere la foto del matrimonio e nemmeno quelle scattata 10 anni fa, deve essere recente e professionale.Lae quindi prenditi del tempo per sistemarla a dovere.Parti da un testo semplice, ma cerca di inserire delle parole chiave pertinenti relative al tuo campo professionale. Personalizza questa sintesi intelligente in base al tuo obiettivo, racconta che sai risolvere un problema specifico, le tue esperienze e anche le capacità che hai raggiunto.Inserisci i lavori che hai fatto nel modo corretto: sappi che leggeranno il tuo profilo anche i colleghi.Aggiungi presentazioni, video o link che illustrino le tue attività svolte.Sebbene l'eccezione della raccomandazione sia pessima nel nostro paese, le raccomandazioni consentono di dimostrare le tue capacità professionali. Chiedi ai tuoi amici e colleghi di fare delle testimonianze su di te:Se vuoi fare apparire il tuo profilo nei risultati di ricerca di Google devi cambiare le "impostazioni e privacy", voce "modifica il tuo profilo pubblico" e selezionare "visibilità pubblica del tuo profilo". A quel punto tutti ti potranno cercare attraverso un motore di ricerca.Il sistema sociale di LinkedIn è abbastanza utile, in quanto ordina le tue relazioni in base. Il seguente esempio vale più di mille parole per spiegare questo insolito sistema:Tu sei connesso con Mario, lui è un tuo legame di primo grado.Il capo di Mario, Susanna, è collegata a lui, ma tra te e lei c'è in mezzo Mario visto che non siete connessi su LinkedIn, quindi diventa una connessione di secondo grado.Giovanna è connessa a Susanna, ma non a Mario. Giovanna per te è una connessione di terzo grado.Tramite la barra di ricerca di LinkedIn, puoi cercare qualcuno e inviargli un invito a diventare un collegamento di primo grado. Una volta entrati nella rete dell'altro, puoi comunicare tramite la messaggistica di LinkedIn in modo gratuitoProbabilmente riceverai inviti anche da altri utenti: sta a te accettarli o ignorarli. Tieni presente che puoi eliminare completamente un contatto LinkedIn ogni volta che vorrai!L'algoritmo di LinkedIn diventa più intelligente in base alle tue interazioni sui post delle tue connessioni. 5 icone ti permettono di reagire: "mi piace", "festeggia", "amore", "perspicace" e "curioso". I commenti sono sempre molto apprezzati, ma lo sono di più se alimentano le discussione. Se trovi dei contenuti particolarmente interessanti, puoi condividerli sul tuo feed, commentarli, criticarli. E' un social network, quindi lo scopo è mettere in connessione le persone.Per essere riconosciuto su LinkedIn, devi portare contenuti di valore ai tuoi "follower". Puoi condividere i tuoi pensieri tramite brevi post. I tuoi contatti potranno reagire a loro, condividerli e lasciare un commento. Non dimenticare di rispondere ai commenti! Puoi scrivere anche commenti lunghi, scrivendo un articolo, inserendo addirittura testi, immagini e video.LinkedIn apprezza i contenuti che risiedono nella propria piattaforma, meno quelli che rimandano all'esterno, perché ovviamente il sostentamento di LinkedIn è basato sulla pubblicità, quindi se riesci a fare rimanere sulla piattaforma un tuo "follower" sarai sempre il benvenuto.Scritto da Gigi Beltrame il 17 Dec 2020 14:49