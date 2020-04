Commercio estero: a febbraio export +1,1% ed import -3,8% su mese



L’Italia è un Paese che negli ultimi anni ha fatto dell’export e del turismo due pilastri fondamentali per l’andamento dell’economia. Fatalmente, la pandemia da COVID-19 assesterà un brutto colpo ad entrambi. Le fabbriche chiuse per lockdown avranno un grandissimo impatto sulla nostra bilancia commerciale. L’Istat ha comunicato che a febbraio 2020 l’export continua a crescere su base congiunturale anche se in misura inferiore rispetto ai due mesi precedenti. E’ di fatto l’ultima rilevazione che non include le chiusure per coronavirus delle aziende. Su base annua, le vendite di prodotti della farmaceutica da sole spiegano un terzo della forte crescita dell’export e risultano molto sostenute verso Stati Uniti, Belgio e Francia. Il calo dell’import, sia sul mese sia sull’anno, riflette la flessione degli acquisti dai mercati extra Ue ed è in gran parte dovuta al calo dei prodotti energetici. A febbraio si registra, per il secondo mese consecutivo, una diminuzione congiunturale dei prezzi all’import, dovuta principalmente ai forti ribassi, più marcati nell’Area non euro, dei beni energetici. La caduta annua dei prezzi dell’energia (-5,6%, da +3,9% di gennaio) spiega la più ampia flessione tendenziale dei prezzi all’import (-1,5%, da -0,3% di gennaio). Ma veniamo ai dati. A febbraio 2020 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni (+1,1%) e una flessione ampia per le importazioni (-3,8%). L’aumento congiunturale dell’export è dovuto in particolare all’incremento delle vendite verso l’area Ue (+1,8%) mentre quello verso i mercati extra Ue è contenuto (+0,3%). Nel trimestre dicembre 2019-febbraio 2020, rispetto al precedente, si rileva un aumento sia delle esportazioni (+0,6%) sia delle importazioni (+1,1%). A febbraio 2020 la crescita su base annua dell’export è pari a +7,0% ed è determinata dall’aumento delle vendite registrato sia nell’area Ue (+8,0%), con maggiore intensità, sia in quella extra Ue (+5,9%). La lieve diminuzione tendenziale delle importazioni (-0,7%) è sintesi dell’incremento degli acquisti dall’area Ue (+1,8%) e del loro calo dai mercati extra Ue (-4,0%). Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla crescita tendenziale dell’export nel mese di febbraio 2020 si segnalano articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+41,2%), altri mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+14,4%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+11,9%). Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura maggiore all’incremento delle esportazioni nazionali sono Stati Uniti (+22,3%), Germania (+6,8%), Francia (+7,5%), Belgio (+20,2%) e Turchia (+36,6%) mentre si registrano ampie flessioni delle vendite verso Cina (-21,6%) e Regno Unito (-8,2%). A febbraio 2020 si stima che il saldo commerciale aumenti di 2.847 milioni di euro (da +3.238 milioni a febbraio 2019 a +6.085 milioni a febbraio 2020). Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +8.603 milioni di euro (era +6.499 milioni a febbraio 2019). Nel mese di Febbraio 2020 si stima che i prezzi all’importazione diminuiscano dell’1,2% su gennaio 2020 e dell’1,5% su base annua.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 17 Apr 2020 11:07