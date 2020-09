Eurozona: a luglio bilancia commerciale in surplus per 27,9 miliardi



Eurostat ha rilasciato i dati preliminari della bilancia commerciale internazionale per il mese di luglio 2020, che ha visto l’Italia rimanere con un surplus di 26.4 miliardi (per il periodo gennaio-luglio) tra i Paesi in attivo. Ma veniamo ai dati per area.



Eurozona



A luglio 2020, le misure di contenimento COVID-19 ampiamente introdotte dagli Stati membri hanno continuato ad avere un notevole impatto sul commercio internazionale di merci. La prima stima per l’export di beni dell'area dell'euro (EA19) verso il resto del mondo è stata di 185,2 miliardi di euro, in calo del 10,4% rispetto a luglio 2019 (206,7 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 157,3 miliardi di euro, in calo del 14,3% rispetto a luglio 2019 (183,5 miliardi di euro). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un surplus di 27,9 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a luglio 2020, rispetto ai +23,2 miliardi di euro a luglio 2019. Il commercio intra-euro è sceso a 153,7 miliardi di euro a luglio 2020, in calo dell'8,6% rispetto a luglio 2019. Da gennaio a luglio 2020, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono scese a 1.199,6 miliardi di euro (una diminuzione del 12,4% rispetto a gennaio-luglio 2019) e le importazioni sono diminuite a 1086,6 mld (in diminuzione del 13,1% rispetto a gennaio-luglio 2019). Di conseguenza l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 113,0 miliardi di euro, rispetto ai 119,3 miliardi di euro a gennaio-luglio 2019. Il commercio intra-area dell'euro è sceso a 1.021,8 miliardi di euro a gennaio-luglio 2020, in calo del 13,0% rispetto con gennaio-luglio 2019.



Unione europea



La prima stima per le esportazioni di beni extra-UE a luglio 2020 è stata di 168,5 miliardi di euro, in calo dell'11,3% rispetto a luglio 2019 (189,9 miliardi di euro). L’import dal resto del mondo si è attestato a 142,6 miliardi di euro, in calo del 16,0% rispetto a luglio 2019 (169,7 miliardi di euro). Di conseguenza, l'UE ha registrato un avanzo di 25,8 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo nel luglio 2020, rispetto ai + 20,2 miliardi di euro nel luglio 2019. Il commercio intra-UE è sceso a 239,2 miliardi di euro nel luglio 2020, -7,4% rispetto a luglio 2019. Da gennaio a luglio 2020, le esportazioni di merci extra-UE sono scese a 1089,7 miliardi di euro (in calo del 12,2% rispetto a gennaio-luglio 2019) e le importazioni sono scese a 990,0 miliardi di euro (in calo del 13,1% rispetto a gennaio-luglio 2019). Di conseguenza, l'UE ha registrato un avanzo di 99,7 miliardi di euro, rispetto a + 101,8 miliardi di euro a gennaio-luglio 2019. Il commercio intra-UE è sceso a 1.599,5 miliardi di euro a gennaio-luglio 2020, -11,9% rispetto a gennaio-luglio 2019. Nei primi sette mesi del 2020, la Cina ha superato gli Stati Uniti come principale partner dell'UE. Tale risultato è stato dovuto ad un aumento delle importazioni (+ 4,9%) unito ad un lieve calo delle esportazioni (-1,8%), mentre il commercio con gli Stati Uniti ha registrato un calo significativo sia delle importazioni (-11,7%) che delle esportazioni (-9,9%).

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 16 Sep 2020 11:17