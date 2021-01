Questo significa, banalmente, che non dipende espressamente da quello che si fa sul sito, perché queste modifiche non sono conosciute. Quello che è bisogna fare è restare vigili e cercare di interpretare quali sono stati i cambiamenti, perché se non si possono conoscere i motivi, si può effettuare un esercizio di ingegneria inversa e capire cosa ha funzionato sulle nostre pagine e cosa no. La deduzione, quindi, è molto importante, conoscere come sono state create le pagine e come sono state inserite nel server.

La posizione su Google diventerà sempre più rilevante

La prima posizione sarà più preziosa ed è da sempre l'obiettivo di tutti quanti. La posizione, con tutti questi cambiamenti dell'algoritmo, comunque, diventa sempre più precaria ed ha un valore per il business delle imprese. Si considera che la prima posizione ha 6500% più possibilità di venire cliccata rispetto alla decima posizione, ma soprattutto, se non si compare nella prima pagina dei risultati il rischio di non venire cliccati praticamente mai è altissimo!

Dire che il SEO è morto e poi dire che la seconda pagina di Google diventa irrilevante non è molto intelligente!

Soprattutto per chi effettua ricerche con i dispositivi mobili, la prima pagina e la prima posizione sono determinanti.

La differenza tra la prima posizione e la seconda, per esempio, è enorme, vale 1/4, e altrettanto per le posizioni successive.

La user experience è diventata importante

Quello che è chiaro è che l'algoritmo di Google tiene in enorme considerazione l'esperienza utente, la User Experience.

Se prima era sufficiente ottimizzare il sito per i dispositivi mobili, smartphone e tablet, oggi non è più sufficiente, si deve tener conto della velocità di caricamento, delle pagine AMP per il formato ultra veloce di caricamento di Google, delle librerie caricate esternamente e dei banner pubblicitari, nonché i cookies e le regole per la privacy. L'esperienza viene anche confrontata con la concorrenza e non è una questione semplicissima da risolvere. Google pubblica periodicamente le linee guida, ma essere conformi non garantisce i risultati.

Contenuti consumabili

Uno degli aspetti più interessanti dell'algoritmo di Google sembra essere la ricerca di contenuti "consumabili". Significa che Google sembrerebbe prediligere i contenuti che vengono letti e condivisi sulle varie piattaforme. Questo è un elemento controverso ma che ha una propria valenza. Se si producono infatti dei contenuti per delle nicchie, e nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di contenuti di questo tipo, il tempo di consultazione dei contenuti e la loro diffusione all'interno di quel gruppo di persone che fa parte di quella nicchia risulta essere importantissimo per comprendere se un contenuto è interessante oppure no. Ma a Google non piacciono i contenuti virali, piacciono i contenuti che hanno una persistenza nel tempo.