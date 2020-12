Eurozona: a ottobre bilancia commerciale in surplus di 30 mld



Iscriviti alla nostra newsletter e resta in contatto con Business Community



Eurostat ha rilasciato i dati preliminari della bilancia commerciale internazionale per il mese di ottobre 2020, che ha vistoquindi tra i Paesi in attivo. Ma veniamo ai dati per area.La prima stima per l’export di beni dell'eurozona verso il resto del mondo ad ottobre 2020 è di 199,3 miliardi di euro, in calo del 9,0% rispetto a ottobre 2019 (219,0 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 169,3 miliardi di euro, in calo dell'11,7% rispetto a ottobre 2019 (191,8 miliardi di euro). Di conseguenza,, rispetto ai + 27,2 miliardi nell'ottobre 2019. Il commercio intra-euro è sceso a 166,1 miliardi nell'ottobre 2020, in calo del 6,8% rispetto a ottobre 2019.Da gennaio a ottobre 2020, l’export di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo è sceso a 1744,0 miliardi di euro (una diminuzione dell'11,1% rispetto a gennaio-ottobre 2019) e l’import è calato a 1564,0 miliardi di euro (una diminuzione di 12,4% rispetto a gennaio-ottobre 2019). Di conseguenza l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 180,1 mld, rispetto a 178,2 mld di gennaio-ottobre 2019. Il commercio intra-area euro è sceso a 1.478,4 mld a gennaio-ottobre 2020, in calo del 10,8% rispetto a gennaio-ottobre 2019.La prima stima per le esportazioni di merci extra-UE ad ottobre 2020 si attesta a 178,9 miliardi di euro, in calo del 10,3% rispetto a ottobre 2019 (199,4 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 150,8 miliardi di euro, in calo del 14,3% rispetto a ottobre 2019 (175,9 miliardi di euro). Di conseguenza,negli scambi di beni con il resto del mondo, rispetto ai +23,5 miliardi di euro nell'ottobre 2019. Il commercio intra-UE è sceso a 266,6 miliardi di euro, -4,5% rispetto a ottobre 2019.Il grado in cui è stato influenzato l'andamento anno su anno delle esportazioni e delle importazioni dipende dal tipo di prodotti. L'energia ha registrato di gran lunga il calo maggiore, seguita da “Macchine e veicoli” e “Altri prodotti manifatturieri”, mentre “Food & Drink e Chemicals” sono stati gli unici gruppi di prodotti con livelli vicini a quelli osservati nel 2019.Nei primi dieci mesi del 2020,Tale risultato è dovuto ad un aumento delle importazioni (+3,4%) mentre le esportazioni sono rimaste pressoché invariate. Parallelamente il commercio con gli Stati Uniti ha registrato un calo significativo sia delle importazioni (-13,0%) che delle esportazioni (-10,2%).

Clicca per ingrandire l'immagine Scritto da Claudio C. Gandolfo il 16 Dec 2020 14:00