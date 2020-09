Germania, indice ZEW: a settembre migliorano le prospettive economiche



Dalle parti di Berlino migliora la fiducia delle aziende, ma preoccupano le prospettive per il sistema bancario. Infatti, l’indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania è aumentato di nuovo nell'ultimo sondaggio di settembre 2020, salendo di 5,9 punti a una nuova lettura di 77,4 punti rispetto al mese precedente. Migliora anche la valutazione della situazione economica nel Paese, che attualmente si attesta a -66,2 punti, 15,1 punti in più rispetto ad agosto. Con l'aumento sia dell'indicatore ZEW del sentimento economico sia della valutazione della situazione economica, le prospettive complessive sono migliorate in modo significativo rispetto al mese precedente. “L'indicatore ZEW del sentimento economico è nuovamente aumentato, segnalando che gli esperti continuano ad aspettarsi una notevole ripresa dell'economia tedesca. Il blocco dei colloqui sulla Brexit e l'aumento dei casi di COVID-19 non hanno potuto smorzare l'umore positivo. Tuttavia, le prospettive ancora negative per il settore bancario rivelano i timori di un numero crescente di insolvenze sui prestiti nei prossimi sei mesi”, commenta il professor Achim Wambach, presidente della ZEW. Il sentiment degli esperti di mercati finanziari riguardo allo sviluppo economico dell’eurozona è aumentato di 9,9 punti, portando l'indicatore al livello attuale di 73,9 punti per settembre. L'indicatore dell'attuale situazione economica nella zona euro è salito di 8,9 punti a un livello di -80,9 punti. Anche le prospettive per la zona euro sono migliorate sensibilmente, anche se in misura minore rispetto alla Germania.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 15 Sep 2020 11:33